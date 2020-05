Per le compagnie l’incubo del terrorismo

Stefanie Amadeo, la Direttrice per l’Africa subsahariana del Dipartimento di Stato Usa si è detta molto preoccupata per la presenza del terrorismo islamico nella regione. Exxon Mobil e Total hanno richiesto al governo di incrementare le misure di sicurezza. Attualmente sono 500 i militari impiegati nella protezione delle installazioni. Pochi e male addestrati tant’è che in passato il governo ha chiesto prima l’aiuto della Frontier Service Group di Erik Prince (il fondatore di Blackwater, società poi dissolta) e poi della società russa Wagner (che opera anche in Libia). In Mozambico (e in altre regioni dell’Africa orientale) opera il gruppo di estremismo islamico Ahlu Sunnah Wa-Jamo (Aswj) con forti legami con il famigerato gruppo terrorista somalo Al-Shabaab. L’ Aswj è stato fondato da seguaci di Aboud Rogo, un clerico keniota, ritenuto responsabile dell’attacco alle ambasciate di Nairobi e di Dar es Salaam che nel 1998 provocò la morte di 224 persone (di cui 12 americani) e più di 5mila feriti. Dopo la sua morte nel 2012, i seguagi si sono diretti verso Sud creando cellule in Kenya, Tanzania e infine Mozambico, un esercizio non troppo difficile visto che negli 800 chilometri di confine tra questi due Paesi vi sono solo due posti di frontiera.

Il modus operandi di questi gruppi è sempre lo stesso: incoraggiano gli studenti a lasciare le scuole offrendo loro delle “borse di studio” per frequentare le madrasse dove vengono radicalizzati. I più promettenti dal punto di vista militare vengono inviati in campi di addestramento in Sudan, Kenya e Tanzania. Inoltre, offrono pochi dollari alla popolazione locale per partecipare ai vari raid.

Questi gruppi, che indossano turbanti bianchi, pantaloni neri alle ginocchia e dalla testa rasata, costituiscono un grave pericolo per tutta l’Africa dell’Est. Per non parlare della Somalia, il failed state per eccellenza, che non riesce a sfruttare le pur presenti risorse petrolifere a causa della presenza di Al-Shabaab (nonché di diatribe con il Kenya sui confini marittimi).

Ma il fenomeno dell’estremismo islamico non si limita a questa regione. L’implosione del Califfato proclamato dall’Isis ha creato uno spillover dall’Iraq e dalla Siria di gruppi terroristici in gran parte dell’Africa che si affiancano, e a volte si contrappongo, a entità già presenti e radicate come ad esempio il Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Mend) che in passato è stato il protagonista di attacchi alla compagnie petrolifere che operano in Nigeria e che nel 2006 ha rivendicato il rapimento di tre tecnici italiano e di un libanese (poi liberati).

E molti ricorderanno quando, nel gennaio del 2013, dei miliziani affiliati ad Al-Qaeda comandati da Mokhtar Belmokhtar sequestrarono oltre 800 persone in un impianto di estrazione di gas in Algeria che si concluse con la morte di 39 ostaggi stranieri.