Per Conad Adriatico una nuova piattaforma logistica a Grottaglie

Sorge a Grottaglie, e sarà completata a fine anno, la piattaforma logistica del freddo voluta da Conad Adriatico (Gdo) per i 180 punti vendita presenti in Puglia e Basilicata. Il polo logistico – un investimento di 15 milioni finanziato interamente con mezzi propri – consentirà di conservare, su una superficie coperta di 10.000 mq di celle frigorifere, sia i prodotti freschi che freschissimi che la carne destinata alla rete Conad delle 2 regioni. Secondo le previsioni la piattaforma – 50 gli addetti che verranno assunti – movimenterà circa 10 milioni di colli e si aggiungerà alle altre 3 piattaforme che il gruppo ha già in Puglia tra Rutigliano, nel barese, e a Surbo e Soleto, nel leccese. La scelta di Grottaglie non è stata casuale. L’area su cui sta sorgendo il polo logistico – in totale 21mila mq tra celle frigorifere (10mila), uffici, servizi e viabilità interna – ricade infatti nel perimetro Zes e questo ha consentito di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica dal commissario straordinario, Gallucci, in poco tempo. «E’ stato tutto molto rapido, veloce e pratico», spiega Andrea Annicchiarico, responsabile sviluppo di Conad Adriatico per la Puglia e la Basilicata. Il centro logistico si trova sulla direttrice della SS 100 Bari-Taranto, è in linea con lo scalo ferroviario di Ferrandina, a servizio del Metapontino, di cui Rfi promette lo sviluppo, e ha di fronte lo scalo aeroportuale di Arlotta con cui potrebbero sorgere sinergie interessanti per i voli cargo. Dice -ma tutto questo può essere una opportunità”.In prospettiva però lo scalo - concesso per 15 anni da Enac a Gesfa srl che gestisce il trasferimento ad Atlanta delle fusoliere del Dreamliner 787 della Boeing prodotte a Grottaglie – potrebbe far nascere opportunità comuni specie se la piattaforma Conad dovesse allargarsi ancora, potendo contare il lotto su cui sta sorgendo. La piattaforma potrebbe essere di particolare ausilio anche alle produzioni di uva da tavola di pregio di cui l’areale di Grottaglie è particolarmente ricco. «Questo polo logistico del freddo – spiega Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie – potrebbe essere anche un centro di approvvigionamento della nostra uva e rifornire Conad più rapidamente perchè così potrebbe anche stoccarla nelle celle frigo, se necessario». Per Conad Adriatico – presente con 453 punti vendita in Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Marche, Albania e Kossovo – l’investimento su Grottaglie è frutto di un piano di sviluppo in linea con il peso acquisito in tutta la galassia Conad.

Nel 2022 infatti il fatturato generato alle casse in Conad Adriatico ha raggiunto quota 2 miliardi contro i 18,49 ottenuti dal gruppo in tutto il 2022 (+ 8,7% sul 2021). L’investimento a Grottaglie si inserisce poi in quello complessivo per 83,4 milioni effettuato sulla rete e che farà aumentare fino a 9 il numero dei poli logistici Conad che oggi occupano una superficie di 203.600 mq.