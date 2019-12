Per Conad oltre 14,3 miliardi di fatturato. Ma su Auchan annuncia 3.105 esuberi Per quota di mercato ora tallona Coop

Conad chiude il 2019 con un fatturato di 14,3 miliardi di euro e una crescita del 5,9%, grazie all'alimentare (+1,8% in media nella Gdo). Un risultato

ottenuto «indipendentemente dall'acquisizione di Auchan», ha

sottolineato l'amministratore delegato Francesco Pugliese, che

ha indicato che allo scorso 30 novembre hanno cambiato insegna i

primi 66 punti vendita. Il conto per l’occupazione, però sarà salato: «Gli esuberi previsti da Conad nell'assorbimento della rete Auchan sono 3.105 - ha detto l’ad -. Abbiamo quasi dimezzato la cifra iniziale, il saldo zero è impossibile ma lavoriamo per arrivarci vicino. Il sindacato dovrebbe rendersi conto che Auchan perdeva 1,1 milioni al giorno e che non siamo un fondo di investimento, ma un'impresa italiana che sta cercando di salvare il maggior numero dei dipendenti».



Quanto a quota di mercato, nel 2019 Conad ha tallonato il colosso Coop (13,4%) raggiungendo il 13,3%. «Cresciamo - ha commentato Pugliese - investendo nello sviluppo di nuova imprenditorialità sui territori e

cogliendo nuove sfide». Pugliese ha poi sottolineato l'incremento dell'occupazione di 3.582 addetti, comprensivi di quelli del gruppo Auchan, sottolineando che «complessivamente diamo lavoro a 59.587 addetti».