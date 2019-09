Per Confindustria francese la priorità del Conte bis è ristabilire la fiducia

3' di lettura

«La priorità per il Governo italiano sarà ristabilire la fiducia». E’ netto Bernard Spitz, presidente del Polo Internazionale ed Europeo del Medef, l’organizzazione francese degli imprenditori, oltre che Presidente della Fédération Française de l’Assurance, nell’individuare i nodi che attendono il nuovo esecutivo della Penisola e anche nel sottolineare che la soluzione non spetta solo all'Italia, ma servirà anche la collaborazione europea. «L’economia italiana si é trovata nell’ultimo anno in una situazione difficile, negativa sul piano della dinamica interna e negativa sul piano della fiducia dei partner europei. Quindi c’era un’impasse», spiega Spitz a Radiocor a margine dei lavori del Forum Ambrosetti, di cui è un veterano. «Il presupposto per il nuovo Governo è quindi quello di ristabilire la fiducia, sia a fronte dei partner europei, sia da parte degli italiani. Ma questo non vuol dire che deve fare tutto da solo», sottolinea il dirigente francese.

Ci vuole il supporto di Francia e Germania

«Bisogna che siano presenti anche i Governi degli altri Paesi europei, in particolare quelli della Germania e della Francia, per appoggiare l’economia italiana e anche per fare fronte al problema politico dei migranti, che in realtà oggi è un problema contenuto», aggiunge Spitz, rilevando che «solo la Lega dice che è un grosso problema, perché ha bisogno di farlo credere per esistere». Adesso è «il momento di mostrare che non solo non c’e’ un grosso problema, ma anche che gli europei lo gestiscono in modo solidale, oggi e domani» è l’auspicio del rappresentante del Medef. Se si farà questo, se ritorna la fiducia – osserva – «in Italia ci sono buoni fondamentali. Se da un lato ci sono situazioni difficili in materia di crescita, di occupazione o di investimenti, dall’altro, al tempo stesso c’e’ la capacità italiana nell’industria, nell’export, nell’avere dei leader mondiali» e di avere una grande forza anche nella media industria. Quello che bisogna fare, dunque, in un contesto che appare complesso, è «ridare al Paese la dinamica e la fiducia che può avere». Spitz tiene a sottolineare la «relazione speciale» tra i due versanti delle Alpi «che va sviluppata», lasciandosi alle spalle momenti non felici tra le due capitali, mentre tra le associazione imprenditoriali c'è sempre stata concordia e unità di intenti. A livello governativo «ci sono stati molti malintesi, delle tensioni inutili», rileva il dirigente francese, puntualizzando che per contro «la Confindustria e il Medef sono estremamente uniti». Nello scorso febbraio, «quando abbiamo riunito a Versailles tutte le imprese, abbiamo dato un messaggio all’Italia, dicendo che c’erano problemi politici artificiali, ma che le aziende italiane e quelle francesi vogliono lavorare assieme e che non ci sono conseguenze», ricorda Spitz. Adesso, sottolinea ancora, «bisogna andare fino in fondo. La fiducia esiste già tra le imprese e tra le economie, bisogna che esista a livello politico. E’ perfettamente possibile, e penso che è quello che succederà. Bisogna farlo presto e bene». Spitz non si pronuncia sulla nomina a ministro degli Esteri di Luigi Di Maio, che era stato all’origine di alcune delle tensioni tra i due Governi. «Non sta a me giudicare gli incarichi di Governo», risponde a proposito. «C’è un Governo di coalizione formato da partiti che hanno culture molto diverse. Ho fiducia nella capacità di ciascuno di elevarsi al livello giusto che è l’interesse nazionale e l’interesse europeo», è la considerazione finale.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)