Per coniugare crescita, lavoro e ambiente serve un piano casa Gli investimenti in istruzione e sanità vanno affiancati da misure a impatto immediato di Giuseppe Bonomi

(xyz+ - stock.adobe.com)

Sia pur nel cupo contesto in cui viviamo, mi sento ancora ottimista. Non perché sia “un pessimista disinformato”, ma perché credo ancora nelle persone, nelle loro capacità a concepire idee e a trasformarle in progetti.

Nonostante questa premessa, temo che non abbiamo ancora la piena percezione degli effetti nefasti della pandemia. Il combinato disposto della caduta verticale del Pil per il 2020 (-10% per il Centro studi Confindustria), il suo impatto occupazionale (-410mila posti) e l’esplosione del debito pubblico (158% del Pil nelle ottimistiche previsioni del governo) tratteggia un quadro da dopoguerra. Un quadro che si colloca da un lato sullo sfondo di un Paese a crescita asfittica da oltre vent’anni con livelli di ricchezza attuali ancora inferiori a quelli pre-crisi 2008 e, dall’altro, nella prospettiva di tempi di ripresa «lunghi, scostanti e altamente incerti» come affermato dal Fondo monetario.

Gli ultimi decenni dimostrano come gli shock tendano a ripetersi e ad assumere valenza globale. Occorre quindi certamente ragionare su come costruire resilienza rispetto ai futuri eventi negativi, ma senza trascurare l’importanza di provvedimenti che producano anche effetti positivi nel breve termine. Del resto mi sembra questo lo spirito con il quale la Commissione europea ha battezzato l’insieme delle misure per la ripresa proprio Next Generation Eu, segnando una radicale inversione di tendenza rispetto all’intervento pubblico in economia e rappresentando un ottimo viatico per non interrompere il flusso di investimenti privati.

Dopo la svolta compiuta dalla Commissione von der Leyen con l’appoggio del presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel, nel nostro Paese ci si sta affannando nella raccolta centinaia di progetti asseritamente meritevoli di essere finanziati con risorse pubbliche. Contestualmente si sono sviluppati dibattiti sui benefici della digitalizzazione, dell’innovazione tecnologica, ecc. Riflessioni e progetti assolutamente condivisibili, talvolta lapalissiani, ma che raramente affrontano quello che credo sia il problema principale su cui concentrarci oggi: l’adozione di misure destinate a produrre impatti positivi nel brevissimo termine.

Senza pretese di esaustività, provo a dare il mio contributo, utilizzando lo “strabismo virtuoso” del buon manager: da un lato l’attenzione quasi ossessiva alla messa in sicurezza del presente e dall’altro uno sguardo rivolto al domani.