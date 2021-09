Per una connettività affidabile: la proposta di valore europea

La nostra Unione europea è un progetto di pace fondato sulla libertà e sulla fiducia, volto a collegare paesi e popoli che condividono i valori dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano, dello Stato di diritto, dell'equità e dell'inclusione. Un progetto che ha dato vita ai mercati del carbone e dell'acciaio, alla libera circolazione dei dati, alla creazione di euroregioni e di reti energetiche e allo sviluppo di reti di comunicazione. Le nostre reti e applicazioni saranno sempre diversificate e consentiranno sempre la libertà, in quanto rispecchiano la nostra architettura di comunicazione democratica. Pertanto, si collegano bene anche ad altri sistemi democratici analoghi. Il programma Erasmus è forse l'esempio più interessante di come l'UE mette in contatto le persone. Si tratta del progetto più riuscito per mettere in collegamento le persone e uno degli esempi più apprezzati ed emblematici dell'integrazione europea. Nella nostra vita quotidiana possiamo chiaramente trovare molti altri esempi di quadri di fiducia a livello transfrontaliero, come i certificati di vaccinazione contro la COVID-19, il roaming a tariffa nazionale e il nostro quadro per i servizi fiduciari e le firme digitali (eIDAS) che mette in collegamento persone e imprese. La fiducia è un fattore abilitante: dove c'è fiducia sarà possibile creare reti pronte per essere collegate.

Tutte queste conquiste hanno portato alla costruzione dell'Unione europea. Sono la somma dei nostri investimenti, investimenti in progetti comuni e in regole e norme comuni che consentono alle nostre economie di prosperare e che tutelano i diritti dei nostri consumatori e dei nostri cittadini. Da tempo ormai l'UE sta riproducendo questo modello di investimento anche al di fuori dei suoi confini. Oggi ciò assume la forma di ambiziosi partenariati per la connettività con i paesi del Sud-Est asiatico, il Giappone e, più di recente, l'India.

Altri attori hanno presentato offerte di connettività elaborate e ben mediatizzate, che tuttavia nascono da regimi autocratici e ne rappresentano il riflesso. Si tratta di offerte che approfondiscono anziché ridurre le dipendenze nocive, dipendenze che renderebbero molto più difficile creare società aperte.

L'Unione europea ha un peso enorme sulla scena internazionale – nel commercio, nella cooperazione economica e nel settore degli aiuti allo sviluppo e dell'azione umanitaria – e dispone delle dotazioni finanziarie necessarie per esercitare tale ruolo. Abbiamo già avviato una serie di partenariati per la connettività, ma dobbiamo intensificare i nostri sforzi. Ciò significa promuovere un'offerta completa, ben definita e ben commercializzata che rispetti le nostre norme e i nostri valori. In altre parole, dobbiamo concepire e attuare un'offerta globale che rispetti i diritti fondamentali.

Tali norme devono essere ancorate alla fiducia. I cittadini, le imprese, gli attori pubblici e privati e, naturalmente, i nostri partner devono poter confidare in un'offerta affidabile basata su due pilastri non negoziabili: trasparenza e rendicontabilità.