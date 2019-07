Per i consulenti del lavoro arrivano pensioni più ricche

In primo luogo si riconferma la ricongiunzione onerosa di periodi versati presso altre Casse o Inps prima del 2013 (anno in cui Enpacl è passata al contributivo). La novità sta nella gestione di eventuali eccedenze: i contributi da ricongiungere versati in più rispetto a quelli previsti da Enpacl non saranno più incamerati dall’ente, ma finiranno sul montante del professionista che vedrà così aumentare la propria pensione e maturare la relativa anzianità. Il caso non è infrequente: le aliquote Enpacl sono più basse, ad esempio, di quelle Inps.

In secondo luogo, per la prima volta è prevista la ricongiunzione non onerosa: si potranno portare in Enpacl altri periodi contributivi che andranno ad aumentare in proporzione l’assegno. Senza effetti sul diritto (ovvero sull’anzianità contributiva). L’Enpacl stima una platea potenziale interessata del 62% degli iscritti.

Debutta poi la contribuzione volontaria per gli iscritti anche ad altre Casse (ad esempio chi è commercialista e consulente del lavoro). Finora se si optava per l’altra Cassa si era obbligati a versare comunque l’integrativo in Enpacl, senza ottenere nulla in cambio. Ora si potranno aggiungere versamenti volontari e maturare una pensione di scorta.

Tutte misure possibili, anche grazie ai conti in buona salute: l’ente ha chiuso il 2018 con un avanzo di esercizio di oltre 96 milioni, ricavi per quasi 250 milioni e un patrimonio di 1,2 miliardi. «Alla base degli ottimi risultati del 2018 – spiega il presidente Alessandro Visparelli - vi è anche la ripresa dei fatturati dei nostri iscritti, che hanno garantito un maggior gettito contributivo». Infatti, il volume d’affari Iva dichiarato dai consulenti del lavoro nel 2018 si attesta ad oltre 2 miliardi di euro, in crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente.

Come pagare a rate