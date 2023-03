Per contenere lo spread la Bce ha ben tre armi (ma sono tutte spuntate)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I programmi di acquisto di attività finanziarie, effettuati dalla Bce negli anni del Quantitative easing, hanno portato l’Eurosistema a detenere circa un terzo del debito pubblico del nostro Paese. Ciò ha contribuito a ridurre in misura significativa la spesa per interessi sostenuta dallo Stato italiano, attraverso due canali. Primo, un effetto di contenimento dei tassi di interesse di mercato. Secondo, la restituzione al Tesoro di parte degli interessi pagati sui titoli pubblici detenuti dalla banca centrale. Con l’uscita dalle politiche di Qe, questo sostegno si sta riducendo, in modo graduale ma inesorabile. Nel corso del 2022 sono terminati gli acquisti netti di titoli da parte della Bce. Nel corrente mese di marzo la banca centrale ha dato avvio alla riduzione del portafoglio-titoli accumulato in precedenza: il cosiddetto Quantitative tightening (Qt). Per ora la dimensione della riduzione è molto contenuta: 15 miliardi al mese fino a giugno (in media e per tutta l’area euro) a fronte di un portafoglio-titoli di quasi 5mila miliardi. Ma successivamente essa potrebbe aumentare.

Ciò sta avvenendo insieme al rialzo dei tassi di interesse: dal luglio 2022 i tassi ufficiali della Bce sono aumentati di tre punti percentuali. Parlare di “stretta monetaria” è tuttavia improprio. Quella a cui stiamo assistendo è una “normalizzazione” della politica monetaria, che la Bce sta portando avanti al pari di altre banche centrali, anzi in misura più graduale e prudente di altre, a cominciare dalla Fed che ha aumentato i tassi del 4,5% in un anno e sta riducendo il suo portafoglio-titoli al ritmo di 95 miliardi al mese. Ci eravamo abituati a una politica molto espansiva, basata sugli acquisti di titoli da parte della banca centrale e su livelli nulli o negativi dei tassi di interesse. La ripresa dell’inflazione costringe le banche centrali a riportare la gestione della politica monetaria su un sentiero più normale.

Quali strumenti rimangono per garantire il sostegno della banca centrale al mercato dei titoli di Stato di un Paese ad alto debito come il nostro? Sulla carta sono ben tre, ma tutti piuttosto deboli, per i seguenti motivi.

Il primo strumento è il Transmission protection instrument (Tpi), introdotto dalla Bce nel luglio scorso: come dice il nome, si tratta di uno strumento atto ad assicurare la corretta trasmissione della politica monetaria nell’area euro, evitando frammentazioni tra un’economia e l’altra. Non si tratta di uno strumento volto a fornire un sostegno a un Paese specifico, che conduca una gestione non sostenibile della finanza pubblica. Il Tpi permetterà alla Bce di avviare acquisti dei titoli di debito pubblico di un Paese sulla base di una valutazione che comprende diversi criteri.

1 Il Paese interessato non deve essere sottoposto a una procedura per disavanzo eccessivo, nell’ambito del quadro fiscale europeo.