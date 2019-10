Per la «correttiva nei termini» c’è tempo fino al 2 dicembre <br/>Entro il 25 ottobre si può presentare il modello 730 integrativo «a favore» La prima scadenza per il Redditi è il 30 novembre, che quest'anno slitta di due giorni di Alfredo Calvano, Attilio Calvano

4' di lettura

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori nella dichiarazione dei redditi, o di non aver inserito alcuni elementi utili, hanno diverse soluzioni per rimediare. Soluzioni che sono vincolate a specifiche tempistiche e procedure.

È bene innanzitutto premettere che il termine ultimo per l’invio della dichiarazione - ormai unificato per tutte le categorie di contribuenti, Irpef e Ires con annualità coincidente con il 31 dicembre - è stato spostato in avanti: dal 30 settembre al 30 novembre. Il differimento, arrivato con il Dl 34/2019 (decreto crescita, che ha modificato l’articolo 2 del Dpr 322/98), ha indirettamente modificato anche l’articolata tempistica entro la quale è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997), che modula l’entità della sanzione agevolata in base al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui viene conclusa la correzione degli errori.

Questa correzione, tuttavia, può comportare anche una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, consentendo il recupero di un maggior credito o di un minor debito d’imposta, quindi senza alcuna conseguenza sanzionatoria. In entrambe le ipotesi (integrativa a favore e a sfavore), la scadenza è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo (il quarto anno, per le dichiarazioni fino al periodo d’imposta 2015), che coincide con quello in cui il Fisco decade dal proprio potere di accertamento (comma 8, articolo 2 citato). La procedura del ravvedimento e dell’integrativa cambia a seconda che la dichiarazione originaria sia costituita dal 730 oppure dal modello Redditi.

Le integrazioni al 730

Nel primo caso (730), se l’integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo 730 completo in ogni sua parte (codice “1” nella casella «730 integrativo»), solo tramite Caf o professionista abilitato. In alternativa, può presentare (“correttiva nei termini”) il modello Redditi entro il 30 novembre (il2 dicembre per il 2019, perché il 30 cade di sabato), o entro il termine per la presentazione del modello Redditi Pf 2020 (dichiarazione integrativa) e fino al 31 dicembre del quinto anno (o quarto) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da integrare.