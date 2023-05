Per Cotril obiettivo 33 milioni di ricavi nel 2023 e Ebitda al 20%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cotril, gruppo di hairbeauty 100% made in Italy, ha archiviato il 2022 con un fatturato di 28

milioni di euro con una previsione, per il 2023, di 33 milioni di euro con un ebitda del 20%.

Nel primo trimestre 2023, infatti, il gruppo ha già registrato un'organica crescita di ricavi e margini, grazie all’integrazione dei vari brend: oltre a Cotril, posizionato al top del segmento luxury fashion, il gruppo comprende Ctl, specializzata nello sviluppo di soluzioni conto terzi, Altissima, una gamma di formulazioni cosmetiche arricchite da ingredienti nutraceutici, e Tecna, specializzata in cosmesi bioetica, naturale e sostenibile.

Con il brand Cotril il gruppo di Bollate, in provincia di Milano, negli anni ha investito sempre di più nel mondo del cinema. Dopo Cortinametraggio, Filming Italy Los Angeles, il Festival del cinema di Berlino, di Malaga, quello di Roma e di Venezia, infatti, sosterrà il Riviera International Film Festival, il festival, giunto ormai alla sua settima edizione, che ogni anno premia i migliori film di registi under 35 e i più interessanti documentari a tema ambiente.



Dal 9 al 14 maggio a Sestri Levante (Genova) metterà a disposizione i suoi professionisti hair & make-up che si occuperanno dello styling di attori, talent e giornalisti coinvolti durante tutta la kermesse.