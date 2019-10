Per la crescita quadro invariato: ora più coraggio nella manovra

In che modo? Il problema principale è costituito dalle risorse. Raddoppiare la dote per il cuneo fiscale e provare a renderla operativa da inizio anno sarebbe senza dubbio una misura pro-crescita. Come finanziarla? In due possibili modi, che dovrebbero costituire oggetto di approfondimento in sede di esame parlamentare della manovra: incrementando la dote (in verità modesta) delle misure di contenimento della spesa (1,7 miliardi cui vanno ad aggiungersi 1,8 miliardi dall’intervento mirato sulle agevolazioni fiscali nei settori più inquinanti), e provando a riproporre l’intervento (rimosso dal tavolo per il niet concentrico della neo formazione di Matteo Renzi e del M5S) di una parziale rimodulazione di alcuni beni all’interno delle attuali aliquote Iva.

Incremento selettivo per la verità discusso in sede politica il giorno prima del varo della Nadef e poi espunto dalle ipotesi sul tappeto in vista della predisposizione della manovra. Se si rinuncia a potenziare il pacchetto per la crescita in nome di veti politici apparentemente insormontabili, si rischia di consegnare il Paese a un altro anno di crescita a livelli da “zero virgola” o giù di li.