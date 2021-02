«Per decarbonizzare servono sussidi. E non tagliare fuori il settore dell’Oil&Gas» Secondo Lorenzo Simonelli, ceo di Baker Hughes, l’Italia ha le carte in regola per diventare «un modello di transizione energetica per l’Europa» di Sissi Bellomo

Svolta in Germania, lo stop al carbone inizia subito

Secondo Lorenzo Simonelli, ceo di Baker Hughes, l’Italia ha le carte in regola per diventare «un modello di transizione energetica per l’Europa»

4' di lettura

Non sono le tecnologie l’ostacolo a compiere la transizione energetica: «Queste in gran parte esistono già», assicura Lorenzo Simonelli, ceo di Baker Hughes, che in una lunga intervista al Sole 24 Ore evidenzia piuttosto la necessità di un maggiore sostegno pubblico, «anche attraverso sussidi, perché le leggi di mercato per ora non bastano». E poi ci vorrebbe anche un salto culturale, una riflessione «più colta e informata» su come arrivare al traguardo della decarbonizzazione, senza trascurare il...