Per il default dei crediti basta un arretrato di 500 euro

Nel caso di gruppi bancari, la soglia si calcola sommando tutte le esposizioni nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo. In questo contesto, inoltre, il “default” presso una singola entità può determinare un'analoga classificazione anche da parte delle altre banche e intermediari appartenenti allo stesso conglomerato.

Considerando l'attuale situazione congiunturale, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e per i gruppi finanziari la soglia di rilevanza “relativa” per le esposizioni creditizie in arretrato è fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che la classificazione come credito deteriorato di una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti della stessa banca, salvo che per quelle classificate “al dettaglio”. In quest'ultimo caso, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito. Lo stato di deterioramento di un'impresa, inoltre, può ripercuotersi negativamente su un soggetto connesso per effetto di un legame giuridico o economico (cosiddetto effetto contagio).

Via d’uscita dal default

È prevista la possibilità di uscita dallo stato di default. Secondo la nuova disciplina, ciò può avvenire trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione. Durante questo periodo la banca è tenuta a valutare l'effettività e la permanenza del miglioramento della qualità creditizia del cliente.

Resta ancora valida la disposizione per cui, pur in assenza di arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la banca è tenuta a classificare la posizione in default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione di eventuali garanzie, ovvero l'impresa non sia comunque in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.