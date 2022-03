Per la difesa Ue primi 18 miliardi in attesa della svolta eurobond

I PRIMI BANDI DEL FONDO EUROPEO PER LA DIFESA Loading...

È l’occasione giusta?

L’invasione russa in Ucraina ha modificato profondamente queste convinzioni, rafforzando i legami tra i 27, al punto da aprire molto seriamente la discussione sulla possibilità di emettere nuovi eurobond per raccogliere le risorse per la difesa comune. «Un gigante economico e commerciale, per rendere più forte la propria diplomazia e il proprio ruolo nel difendere la pace, deve avere anche una forza di difesa comune» ha detto il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. «Questa sarà l’occasione giusta per arrivare a un obiettivo di cui si parla da più di vent’anni ma che può fare in pochi mesi i passi in avanti che in vent’anni non è riuscito a fare» ha auspicato il commissario ricordando la decisione «storica» della Germania di destinare 100 miliardi al rafforzamento delle proprie forze armate. Sulla stessa linea il premier Mario Draghi: «L’Europa ha davanti investimenti molto significativi nel settore della Difesa, della politica energetica, della salvaguardia dell’ambiente. Sono spese troppo grandi per qualsiasi bilancio nazionale. La guerra in Ucraina ci impone di procedere con la massima urgenza verso risposte davvero europee» ha detto venerdì dopo il vertice con i leader di Spagna, Portogallo e Grecia in vista del prossimo Consiglio europeo. La strada è aperta, anche se non sarà tutta in discesa.

Intanto quel poco che si poteva fare è stato fatto in fretta. Il 28 febbraio, quattro giorni dopo l’attacco russo, la Ue ha potuto attivare, con una rapidità che ha pochi precedenti, lo Strumento europeo per la pace, destinando 500 milioni alle forze armate ucraine «per rafforzare la capacità di resistenza e di difesa dell’integrità territoriale e della sovranità del Paese e per proteggere la popolazione civile». E oggi i ministri degli Esteri dei 27 devono decidere se inviare a Kiev altri 500 milioni di aiuti. Il fondo per la difesa vero e proprio, in cui è entrata anche la Norvegia che non è nella Ue, sta valutando le proposte arrivate a fine dicembre in risposta ai 23 bandi del primo programma, che entro fine anno assegnerà 1,2 miliardi di euro per progetti cooperativi di ricerca e per azioni di sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa (si veda il grafico). Partecipano in vari consorzi tutte le grandi aziende dell’industria militare europea. La firma dei contratti è prevista entro dicembre, nella speranza che vecchi e nuovi dispositivi militari non debbano essere usati. Mai.