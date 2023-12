Per i dipendenti ex Alitalia da gennaio si apre una finestra per l’uscita anticipata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i 2.668 dipendenti della ex Alitalia in amministrazione straordinaria la cassa integrazione straordinaria terminerà il 31 ottobre del 2024, dopodichè scatteranno i licenziamenti collettivi con l’erogazione della Naspi: sono state avviate le procedure con una lettera alle organizzazioni sindacali. Nel frattempo, si aprirà dal 1° gennaio una “finestra” per consentire ai dipendenti, su base volontaria, l’uscita anticipata con la Naspi; chi invece non vorrà aderire continuerà a prendere la Cigs fino alla scadenza.

È questo il contenuto di una bozza di protocollo d’intesa che i commissari straordinari della ex compagnia di bandiera sottoporranno ai sindacati del settore giovedì in un incontro.



I limiti di importo per la Cigs

La scorsa estate quando fu concessa la proroga di un altro anno della cassa integrazione straordinaria a zero ore, con il termine fissato al 31 ottobre 2024, furono posti alcuni paletti: il tetto d’importo non può superare il 60% della retribuzione e l’ammortizzatore sociale è soggetto al limite di 2.500 euro mensili. E il termine non potrà più essere prorogato. In precedenza, con il contributo del Fondo volo, la Cigs poteva arrivare al’80% della retribuzione senza tetti di importo.

Entro il 15 gennaio va completato il programma d’amministrazione straordinaria

Una parte della platea dei dipendenti della ex Alitalia, 290, hanno aderito al piano di politiche attive del lavoro, e sono stati presi in carico dalle regioni Lombardia e Lazio per essere collocati, con il coinvolgimento di Confindustria, Confcommercio e Confcooperative. Sono 172 i dipendenti impiegati per le esigenze connesse al completamento del programma di amministrazione straordinaria, la cui data di ultimazione è fissata al 15 gennaio. La società in liquidazione potrà occuparsi solo della gestione ordinaria e della dismissione dei beni residui.