Per Djokovic il diciassettesimo quarto di finale consecutivo a Roma

Dagli Internazionali d’Italia esce a sorpresa l’italiano Jannik Sinner, testa di serie numero 8, battuto dall’argentino Francisco Cerundolo (6-7 6-2 6-2), e così il protagonista della giornata è ancora Novak Djokovic: il campione serbo avanza ai quarti di finale con una vittoria in due set su Cameron Norrie, in una partita a senso unico (6-3 6-4), in cui unico spunto di discussione è stato lo smash del britannico che ha centrato in pieno il polpaccio di Nole.

Domani Djokovic troverà il danese Holger Rune (che ha superato Popyrin) che lo ha battuto in finale a Bercy. Il record è comunque ancora una volta del tennista serbo che raggiunge l'impressionante risultato del diciassettesimo quarto di finale consecutivo (su 17 apparizioni) conquistato a Roma: «Sono decisamente soddisfatto - spiega Djokovic - dei miei risultati qui a Roma. È uno dei miei migliori tornei del circuito. Ho vinto il torneo parecchie volte e ho giocato molto finali o semifinali, quarti in questi 17 anni. A Roma ho molti sostenitori e genero sempre buona energia. Penso che il torneo arrivi per me esattamente nel momento giusto per elevare il livello e qualità del mio tennis, in modo da raggiungere la giusta forma per il Roland Garros. Sono davvero contento di aver raggiunto altri quarti di finale».

Ora i riflettori sono puntati sull’incontro con Holger Rune. «Abbiamo giocato solo una volta - spiega Djokovic - Ho perso contro di lui a Paris Bercy in una partita molto combattuta. Anche se è molto giovane, conosco abbastanza bene il suo gioco. È uno dei primi 10 giocatori, meritatamente. Può farti del male sia dal diritto che dal rovescio e ha un servizio davvero solido. In particolare, sulla terra battuta si trova davvero a suo agio. Penso che sarà una partita molto fisica».

Tornnado a Jannik Sinner, finisce la sua corsa agli Internazionali d'Italia 2023. L'italiano è stato sconfitto a Roma negli ottavi di finale da Cerundolo. L'argentino si è imposto con il punteggio di 6-7 6-2 6-2 in una partita in cui l’altoatesino ha calato il livello del suo tennis nel secondo e terzo set. Nella stessa giornata era uscito di scena anche l’altro italiano Lorenzo Sonego battuto in due set (6-3 7-6) dal greco Stefanos Tsitsipas.