Per le donne dei Paesi poveri gli effetti della pandemia dureranno ancora a lungo

Una sintesi di tutto il numero è l’articolo introduttivo, scritto con Bina Agarwal e Ragupathy Venkatachalam, in cui spieghiamo che i 12 articoli selezionati raccolgono dati nuovi e presentano analisi intorno ai seguenti effetti della pandemia: i) quelli immediati, e ben noti anche nei Paesi sviluppati, sulla salute e la perdita del lavoro ii) quelli meno immediati, ma nel lungo periodo più dirompenti, come l’aumento della povertà, delle situazioni di vulnerabilità, la perdita del coniuge a seguito della pandemia e gli effetti di politiche pubbliche sbagliate anche antecedenti la pandemia.

Non si può qui dare conto di tutti i risultati. Una caratteristica comune agli articoli è che l’approccio metodologico è quello misto, sia qualitativo sia quantitativo, che diventa molto utile, crediamo, per ampliare le nostre conoscenze sulle ricadute della pandemia. Si presentano anche esempi di risposte positive alla pandemia. Ad esempio, alcuni sostegni pubblici sono stati particolarmente efficaci quando le autorità pubbliche hanno lavorato in forte sinergia con le comunità locali dove molto importante è il ruolo delle donne. Questo emerge soprattutto in India.

Come detto prima, un unicum di questo numero speciale è la questione politica più ampia che vuole portare nel dibattito pubblico: il ruolo delle donne nella scienza. Non è un caso che Amartya Sen apra il suo editoriale raccontando ai lettori che deve la sua vita a una scienziata. All’età di 18 anni gli fu diagnosticato un tumore alla gola che poté curare grazie alle prime scoperte sulla radioterapia di Marie Curie, poi due volte premio Nobel, per la fisica e per la chimica. Anche per questa ragione, Sen afferma di aver accettato l’invito di Alberto Quadrio Curzio a scrivere un articolo che trattasse anche delle donne scienziate. Amartya Sen chiude il suo editoriale ricordandoci che è anche merito di una donna afroamericana, Kizzmedkia Corbett, la scoperta del vaccino da parte del team di Moderna. E si rammarica che il ruolo cruciale delle donne scienziate nella nostra società non è ancora sufficientemente valorizzato.

In un altro articolo, Tonya Blowers, Erin Johnson e Jennifer Thomson – Presidente, Segretario Generale e Ricercatrice di Owsd – presentano i risultati di una survey condotta tra 6mila donne nelle discipline Stem. Emerge il ruolo importante e di resilienza che, anche in questa pandemia, le donne scienziate hanno saputo portare nelle società e nelle comunità in cui operano. Interconnettere la ricerca accademica con le istituzioni che promuovono il ruolo delle donne nelle società è un altro unicum, crediamo, di Economia Politica e di questa special issue in particolare.

Per concludere sottolineiamo il ruolo dell’Owsd (di cui Quadrio Curzio è un ambassador) che svolge una funzione cruciale nella promozione delle donne nella scienza nei Paesi in via di sviluppo. Si tratta di un programma Unesco che raggruppa circa 10mila scienziate del mondo in via di sviluppo e che rappresenta quindi un riferimento politico-sociale internazionale.