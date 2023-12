Per le donne la piaga sommersa della violenza e dei maltrattamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pregiudizi e stereotipi che si sommano, disparità che si intrecciano. Quella subita dalle donne con disabilità è una violenza che colpisce su più fronti. Un fenomeno sommerso, da far emergere con urgenza: servono rilevazioni capillari e servizi specializzati sul territorio. «Oltre il 66% delle donne con disabilità ha subito violenza, più dell’87% da chi gli è vicino», ha detto il 25 novembre la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Anche in quell’occasione è emersa la necessità di dati certi per mettere in campo misure adeguate.

Dati troppo vecchi

Gli ultimi numeri dell’Istat risalgono al 2014, quando il 10% delle donne con disabilità risultava vittima di stupro, il doppio di quelle senza limitazioni. Un monitoraggio accurato arriva adesso dalla Direzione centrale della Polizia criminale, grazie all’inserimento nel sistema di indagine di un campo specifico. Secondo i dati che il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, contenuti in un focus ad hoc dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 sono stati commessi 324 reati “spia” nei confronti delle donne con disabilità: ben 238 maltrattamenti in famiglia (73%), 54 violenze sessuali (17%) e 32 atti persecutori (10%).

«In alcuni casi - si legge nel rapporto - i maltrattamenti sono stati realizzati proprio da persone a cui la donna era affidata per ragioni di educazione, istruzione o cura». Violenze inaccettabili, anche perché le donne con disabilità più facilmente subiscono ma più difficilmente denunciano, e con ancora maggiore difficoltà vengono credute. Talvolta per chi convive con disabilità cognitiva o intellettiva è difficile riconoscere che quella che sta subendo è una violenza. Un dato Istat appena presentato testimonia che l’11% delle donne che sta facendo un percorso nei centri antiviolenza presenta una forma di disabilità.

Osservatorio nazionale

«È un fenomeno che fatica a emergere, a causa del forte pregiudizio rispetto alle donne con disabilità, ai loro desideri e alle loro prospettive future», dice Rosalba Taddeini, responsabile dell'Osservatorio nazionale sulla violenza contro le donne con disabilità per Differenza Donna, che da 15 anni si occupa del tema. L’associazione ha accolto nel 2022 circa 100 donne con disabilità, per la maggior parte (42%) con disabilità psichica, per il 10% sensoriale, 11% motoria, 10% cognitiva-intellettiva. Per un altro 10%, la disabilità riscontrata è proprio frutto della violenza subita.