Per dribblare il dumping cinese Masiero ha scelto la via fai da te Anche Linea Light Group nasce conto terzista: oggi produce a marchio proprio di Giovanna Mancini

Un prodotto Masiero della Linea Light Group

In un territorio con forte vocazione alla lavorazione per conto terzi come quello veneto, qualcuno ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha fatto il grande salto. Come l’azienda trevigiana Masiero, nata nel 1981 con il nome di Emme Pi Light, che produceva lampade per grandi marchi o importatori e distributori esteri. Nel 2005 la famiglia decide di usare le conoscenze e capacità acquisite per editare lampade a marchio proprio. Nasce così Masiero Group, oggi guidata dal figlio dei fondatori, Enrico Maria, che conta 60 dipendenti e genera ricavi per circa 10 milioni, per l’80% realizzati all’estero. La scelta, coraggiosa, ha pagato: verso la fine degli anni 90 mercati importanti, come quello americano, avevano iniziato a rivolgersi a produttori a basso costo, soprattutto cinesi, e diventare produttori con un proprio marchio era la strada per continuare a crescere.

«Realizziamo i prodotti completi, assemblati – spiega l’amministratore dell’azienda – sfruttando le nostre capacità produttive. Del resto siamo inquadrati come azienda metalmeccanica. Lavoriamo internamente la parte del telaio, utilizzando qualsiasi tipo di metallo: il ferro, l’acciaio, l’ottone o l’alluminio. Ci occupiamo della verniciatura e delle finiture decorative non galvaniche, ma acquistiamo da fornitori terzi le parti in vetro o altri materiali che noi non trattiamo». La differenza rispetto agli editori puri, afferma Masiero, è che la capacità produzione interna consente di personalizzare al massimo l’offerta e rispondere ai clienti con grande flessibilità.

Anche Linea Light Group – gruppo con sede nel Trevigiano, che produce soluzioni illuminotecniche professionali e prodotti di design per il settore decorativo – è nata nel 1976, con il nome di Minulamp, come azienda specializzata nella realizzazione in conto terzi di componenti per lampadari. Una decina di anni dopo cambierà nome e comincerà a produrre apparecchi per l’illuminazione a marchio proprio. Oggi è una realtà da 100 milioni di euro di fatturato, con 550 dipendenti e 20 sedi nel mondo.