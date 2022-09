Per il drink perfetto ci vuole un barista automatico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono le 11 di mattina di un normalissimo giovedì e sto per farmi un drink. Ma per lavoro: mi è appena stato recapitato Bev, un nuovo barista automatico. Si tratta di una macchina a capsule per cocktail che assomiglia a una Nespresso, molto facile da usare. Sono indeciso fra un Margarita e un Old Fashioned, ma anche il Whiskey Sour attira la mia attenzione. Bev (l'abbreviazione di “beverage”) è disponibile negli Stati Uniti da quest'estate, e c'è la possibilità che venga lanciato anche nel resto del mondo. Lo produce Black+Decker, il gigante degli utensili da lavoro più famoso per i trapani che per i Daiquiri, che però sta colmando un vuoto nel segmento dei robot mixologist.

Il leader di mercato Drinkworks Home Bar non è più disponibile dalla fine dello scorso anno e, a parte qualche elegante modello di Bartesian, la concorrenza è minima. Il che è piuttosto sorprendente, dal momento che preparare cocktail a casa può risultare complesso.

Bev è semplice da utilizzare, non necessita di app e non ha particolari funzioni smart. Basta collegare alla macchina cinque bottiglie di alcolici – whisky, gin, rum, vodka e tequila – ciascuna tramite una cannuccia metallica, e inserire una capsula di cocktail. Le capsule sono del marchio Bartesian (che ha collaborato con Black+Decker per sviluppare il robot), sono riciclabili e disponibili in oltre 40 gusti, che comprendono i cocktail più noti.

Potete anche dosare a piacere il vostro drink grazie alla funzione che permette di sceglierlo in versione leggera, media o forte, prima di premere il pulsante “mix”. A quel punto Bev preleva l'alcool tramite la cannuccia, lo miscela con il concentrato contenuto nella capsula e versa il tutto nel bicchiere. Una bottiglia d'acqua ugualmente connessa alla macchina permette di ripulirla dopo ogni utilizzo.

I cocktail risultano piuttosto dolci, ma hanno un buon sapore. Ho preferito i gusti più forti e meno zuccherosi, come quello dell'Old Fashioned. Con Bev c'è da divertirsi: il risultato forse è più simile ai drink del bar del quartiere che a quelli di un club privato, ma è un gadget affidabile e divertente da usare, l'ideale per una serata a casa con gli amici.