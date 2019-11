Per Dyson obiettivo dodici negozi in Italia entro il 2022 di Ma.Ge.

Quattro nuove aperture negli ultimi mesi e l’obiettivo di arrivare a quota dodici negozi entro il 2022. Continua la crescita di Dyson nel nostro Paese in Italia: dopo il primo Dyson Demo Store, inaugurato a Milano presso City Life Shopping District nel marzo 2018, l’azienda ha, infatti, spinto l’ecceleratore sul retail: a luglio è arrivato il Dyson Demo Store nello Shopville Le Gru di Grugliasco (in provincia di Torino) seguito dagli store nei centri commerciali Porta di Roma, Campania di Marcianise (in provincia di Caserta), Nave de Vero di Marghera (Venezia).

Negozi ipertecnologici pensati secondo la filosofia di James Dyson secondo cui lo sviluppo di nuove tecnologie nate con l’obiettivo di risolvere problemi spesso ignorati richiede spesso di essere spiegato: negli store quindi i clienti potranno capire, per esempio, che cosa si intende per qualità dell’aria o per salute dei capelli, e vedere come i prodotti Dyson - presentati come in una galleria d’arte, combinando criteri espositivi di tipo museale con il linguaggio dell’ingegneria e dell’invenzione - siano progettati per affrontare le problematiche di ogni giorno e supportare il benessere di chi li utilizza.

Tecnologia e scienza vengono anche raccontate attraverso video, light box e cutaway che mostrano l’interno di ciascuna macchina, con i suoi componenti principali, dal motore digitale ai cicloni al filtro ai sensori, e i clienti sono liberi di sperimentare le funzionalità dei prodotti sia da soli sia con l’aiuto di Dyson expert, formati ad hoc. Si passa dalla parete “attrezzata” con sporco di vario tipo per provare gli aspirapolvere cord-free alle postazioni con hair stylist per sperimentare, su appuntamento, le ultime novità beauty.

Le nuove aperture vanno di pari passo con la crescita dell’azienda e anticipano altre inaugurazioni per il 2020, come quella prevista a Milano, in Piazza Gae Aulenti, a inizio anno. Con un piano di nuove aperture già nei prossimi 18 mesi all’interno dei più importanti centri commerciali, l’obiettivo è arrivare a dodici negozi nelle principali città italiane entro il 2022. E proprio la diffusione dei Dyson Demo Store ha visto la nascita di una nuova professione, quella dei Dyson expert, appunto, che hanno contribuito alla crescita di oltre il 70% del numero dei dipendenti in Italia, con un’età media di 33 anni.

Tra gli step importanti per l’azienda nel nostro Paese anche l’inaugurazione, lo scorso luglio, del Workshop - il secondo in ordine di apertura in Europa - il cui obiettivo è incrementare e migliorare il servizio di assistenza e riparazione dei prodotti. Il nuovo spazio - realizzato con un investimento di quasi 270mila euro - consentirà di riparare 25mila prodotti all’anno, il 99% dei quali entro 48 ore dal suo arrivo.