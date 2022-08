Per le e-fatture dei forfettari countdown sulle sanzioni

- per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione senza incorrere in sanzioni è il prossimo 31 agosto;

- per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione sarà il 30 settembre;

- per quelle del mese di settembre c’è tempo, invece, fino al 31 ottobre.

Per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, invece, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei 12 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni.

QUANDO SCATTANO LE SANZIONI Loading...

Le sanzioni

La mancata emissione delle fatture nei termini prima indicati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando invece la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).