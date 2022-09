Per le e-fatture in ritardo scattano le sanzioni

Le tappe

1 - L’obbligo

A partire dal 1° luglio 2022 sono obbligati ad emettere fattura elettronica i contribuenti forfettari e i contribuenti minimi che, nel 2021, hanno conseguito ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25mila euro

2 - I termini

La e-fattura va emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione, salvo che l’operazione rientri nei casi in cui è possibile l’emissione “differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

3 - La moratoria

Solo per i nuovi obbligati, non si applicano sanzioni per le operazioni del terzo trimestre 2022, a condizione che la fattura sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

4 - Le sanzioni

L’emissione oltre i termini di legge comporta una sanzione compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati oppure, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, una sanzione da 250 a 2mila euro. Possibile il ravvedimento operoso