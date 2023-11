Per Elogy lo sviluppo passa dal tracciamento delle merci e da software dedicati a misura di e-commerce

Mentre partono nuovi, importanti investimenti. La società romana che ha due sedi estere, una in Spagna, e l’altra in Polonia con un partner locale, ora si prepara ad espandersi ulteriormente con altre due aperture estere di cui una in Europa, tra Bulgaria e Romania, e l’altra fuori dall’Europa. La scelta è orientata verso i Paesi più richiesti dai clienti e soprattutto verso quei mercati in cui si può prevedere un più alto tasso di crescita.

Se il commercio elettronico dal Covid in poi ha avuto una determinate svolta, nonostante le enormi difficoltà dei trasporti, ed è certo che vi sia ancora molto spazio per una ulteriore crescita, è ipotizzabile che si potranno ottenere risultati più interessanti nelle aree in cui è meno radicata la presenza di Amazon.

