Per gli enti previdenziali confluiti in Inps salve le regole preesistenti

Un universo, quelle delle Casse, che se da un lato consente, grazie all’autonomia, di garantire prestazioni migliori di quelle “statali” (soprattutto in passato) e gestioni efficienti, dall’altro è più esposto ai rischi connessi all’andamento delle attività professionali di riferimento a causa della sua specificità; perciò se il settore entra in crisi (come avvenuto per i giornalisti da qualche anno), non c’è un meccanismo mutualistico che attutisca le perdite e nemmeno l’intervento diretto e immediato dello Stato.

Il caso dei dirigenti

L’Istituto nazionale previdenza per i dirigenti di aziende industriali, prima della soppressione, è stato oggetto di un intervento di armonizzazione delle regole con quelle della previdenza pubblica a partire dal Dlgs 181/1997. Fino al 1995 l’istituto garantiva agli iscritti: il raggiungimento di una pensione pari all’80% della retribuzione con 30 anni di contributi invece di 40; importi più elevati; contribuzione ridotta fino a 7 punti percentuali, ancorché si applicasse un massimale contributivo. Regole che dal 1993 hanno determinato un deterioramento dei bilanci e quindi del patrimonio. Nel 1997 le aliquote contributive e le modalità di calcolo della pensione sono state allineate a quelle introdotte dalla legge 335/1995 (riforma Dini). L’articolo 42 della legge 289/2002, con cui l’Inpdai è stato soppresso, ha previsto comunque il riconoscimento delle regole esistenti pro-rata; perciò per le quote di pensione relative alle anzianità contributive fino al 2002 si è continuato ad applicare il massimale contributivo previsto dal Dlgs 181/1997, mentre la quota di pensione dal 2003 in poi viene calcolata con le regole generali dei lavoratori dipendenti privati iscritti all’Inps. Inoltre, sempre per le anzianità ante 2003, vengono ancora riconosciute le aliquote di rendimento e il calcolo in trent’anni (fino al 1994) e fasce retributive più elevate (fino al 2002).

La conseguenza è che le quote di pensioni dal 2003 in poi sono meno generose rispetto a quelle degli anni precedenti, che a loro volta sono state “alleggerite” da più interventi nel corso degli anni. Non c’è stato comunque un ricalcolo dei trattamenti in essere.

Spettacolo e dipendenti pubblici

Nel caso dell’Enpals, stante la specificità del settore, che prevede – per gli iscritti – requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, soltanto con il Dpr 157/2013 si è assistito alla elevazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico delle categorie “ballo”, “canto” e “attori”, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività.

Dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, si è applicato il sistema contributivo pro rata per le anzianità successive al 2011. A differenza delle altre gestioni confluite in precedenza nell’Inps, non vi è distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, pertanto, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.