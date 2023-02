Per Epil Point obiettivo 100 centri entro il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Epil Point , catena specializzata in epilazione laser definitiva, chiude il 2022 con ricavi oltre i 9 milioni di euro, in crescita del 140% rispetto al 2021. In aumento anche il numero dei centri, che arrivano a quota 50, registrando il record di 30 nuove aperture durante l’anno scorso.

La catena, attualmente presente in Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania (oltre 150 dipendenti, tutte donne), si prepara a una ulteriore espansione nel 2023, aprendo nuovi centri in Lombardia, Piemonte,Emilia Romagna e Liguria per rafforzare la sua presenza nel nord Italia con l’obiettivo di raggiungere la quota di 100 centri entro il secondo trimestre del 2024.

«La nostra strategia di espansione mira solo all'apertura di centri a gestione diretta: non crediamo nel franchising come struttura di sviluppo del brand - sostiene Fabio Formisano, ceo del gruppo - perché a differenza del retail di prodotto, la customer experience e di conseguenza, la customer satisfaction, passa esclusivamente attraverso la qualità del servizio nelle fasi che il cliente vive all’interno del centro. Grazie ai continui investimenti in nuove tecnologie abbiamo ideato,insieme al chirurgo estetico Dario Martusciello, un protocollo in grado di garantire i risultati entro massimo 15 sedute».

Il brand ha iniziato a valutare la possibilità di collaborare con fondi private equity nel corso del 2022. In particolare, l’azienda ha avviato i primi contatti, ma non prevede di attuare questa opzione prima del 2024.