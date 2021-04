Per l'esame da avvocato pochi giorni per indicare le materie di prima e seconda prova

Tutto ciò presuppone che il sistema delle 500 sottocommissioni (250 effettive e altrettante supplenti) sia a regime: il ministero della Giustizia ha, al riguardo, fatto sapere che i 1.500 commissari (tre per ogni sottocommissione) sono stati già nominati, scegliendoli fra avvocati, docenti e ricercatori universitari in materie giuridiche e magistrati, anche militari.

IL CALENDARIO VERSO LE PROVE Il calendario del prossimo esame di Stato degli avvocati

Le incombenze per i candidati

Gli aspiranti avvocati dovranno prestare attenzione, oltre che alla preparazione, agli ultimi adempimenti prima dell’esame. Intanto, la scelta delle materie: entro il 24 aprile dovranno comunicare - utilizzando l’area personale creata sul sito del ministero della Giustizia al momento della presentazione della domanda d’esame - le materie scelte per la prima e per la seconda prova. Un passaggio importante, perché la mancata comunicazione nei termini equivale alla rinuncia all’esame. L’area personale sul web va controllata anche per conoscere la data, l’ora e la sede delle prove (la prima può infatti tenersi negli uffici della Corte di appello o in quelli dell’Ordine degli avvocati): informazioni che devono arrivare al candidato almeno venti giorni prima dell’esame.

Altra attenzione va riservata alla tempistica da rispettare il giorno del colloquio: per evitare assembramenti, il candidato dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’ora di convocazione e dovrà tenere sempre la mascherina, che potrà levare, dietro autorizzazione del presidente della commissione, durante la discussione del caso. Una volta terminata la prova - alla quale è riservata un’ora a partire dalla fine della dettatura del quesito - e dopo aver ascoltato il voto, il candidato dovrà lasciare i locali dell’esame.

Stessa procedura per la seconda prova, che dovrà tenersi almeno 30 giorni dopo la prima presso una sottocommissione della Corte di appello dove si è svolto il tirocinio. In questo caso, però, c’è anche la possibilità che candidato e commissari siano in presenza, come se si trattasse di un esame orale pre-pandemia.