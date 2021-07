Per gli esodati bancari arriva in aiuto di Dl Sostegni Bis: ecco cosa succede adesso

3' di lettura

Stop alle nuove imposte per gli esodati bancari. A quasi tre mesi dall’invio degli avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate, 11mila ex bancari possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il Fisco non chiederà altri soldi per la cosiddetta “riliquidazione”, aumentando in media di 2mila euro il prelievo dall’assegno di accompagnamento alla pensione versato dal Fondo di solidarietà per i settori del credito ordinario e cooperativo. A chiudere la vicenda è stato un emendamento al decreto...