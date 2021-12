Per le esplosioni di gas negli edifici scatta il reato di omicidio colposo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cassazione picchia duro su chi realizza impianti difettosi o trascura la manutenzione, causando danni anche mortali. Il nodo, sul quale può vigilare anche il committente (amministratore o singolo proprietario), soprattutto per la propria tranquillità, è il rispetto delle norme sulla sicurezza dell’utilizzo del gas negli edifici contenute nella legge 1081/1973, modificata dal Dlgs 23/2019, in base al quale tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni devono essere realizzate secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza (norme Uni-Cig, specifiche tecniche elaborate da un organismo di normazione Ue e disposizioni del regolamento Ue 2016/426).

La Cassazione è intervenuta sulla materia con recenti pronunce che hanno ribadito l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza sul gas, sanzionando penalmente i responsabili. Il giudice di legittimità (ordinanza 45287/2021) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto contro la sentenza che lo aveva condannato per i reati di disastro e di omicidio colposo della moglie per avere provveduto a svitare il tubo di adduzione del gas della cucina senza chiudere il rubinetto, provocando un’esplosione.

Un’altra pronuncia della Cassazione (sentenza 44944/2021), nella descrizione del fatto, ha rigettato i ricorsi di alcuni soggetti per la morte di un dipendente che era stato ustionato dall’esplosione di ossigeno presente nella rete di distribuzione del gas. La Corte riteneva che i soggetti versassero in colpa nell’attività di vigilanza e nell’inosservanza delle regole di sicurezza. In particolare, la sentenza evidenziava che il collaudo della conduttura avrebbe dovuto essere preceduto dalla verifica dell’esistenza di eventuali perdite dell’impianto dopo la relativa messa in pressione. I soggetti erano colpevoli di non essersi assicurati che la riparazione dell’impianto avvenisse in sicurezza, previa la verifica della presenza di gas infiammabili al suo interno e, in questo caso, l’impianto avrebbe dovuto essere svuotato prima della sua riparazione.