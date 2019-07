Dai mutui alle nascite: 1,5 miliardi di aiuti alle famiglie si disperdono in troppi rivoli

LEGGI ANCHE / Ecco come far ripartire la natalità

Una programmazione che punta a superare l’accusa di aver finora destinato le risorse - specie la quota statale - in prevalenza al funzionamento dell’apparato istituzionale invece che a «contrastare la crisi demografica», uno degli obiettivi originari del fondo, tra i più urgenti alla luce degli ultimi dati Istat sulla popolazione.

Dalla mappatura, inoltre, emerge come le risorse vengano polverizzate in tanti piccoli strumenti, più o meno mirati ad azioni concrete. Tra gli ultimi, i fondi per l’accessibilità e la mobilità dei disabili (5 milioni per il 2019), per le politiche antidroga (3 milioni) e per il sostegno alle persone sorde e con ipoacusia (3 milioni): tutti battezzati con l’ultima legge di Bilancio ma non ancora operativi, in attesa dei decreti che dovranno stabilire le modalità di utilizzo delle risorse.

Nella stessa situazione giacciono i 25 milioni di euro destinati al fondo per i caregiver familiari, istituito più di due anni fa (legge 205/2017) e rinforzato con l’ultima manovra. Nato per riconoscere il ruolo del prestatore di cure non professionale, andrà a sostenere «interventi adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto» (si legge nel Dl 86/2018). Nel frattempo, gli importi non utilizzati (come quelli stanziati per il 2018) verranno riassegnati al fondo nell’esercizio finanziario seguente, come disposto dalla normativa.

Il monitoraggio dei risultati