Per famiglia e per trasporto: un gioiellino chiamato Fiat 500 Giardiniera Sia pure nei minimi termini la vettura presentava, già allora, tutto quanto necessario per un utilizzo razionale ed economico di un’automobile privata di Vittorio Falzoni Gallerani

Sia pure nei minimi termini la vettura presentava, già allora, tutto quanto necessario per un utilizzo razionale ed economico di un’automobile privata

3' di lettura

Alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, quando iniziano ad apparire sulla stampa specializzata le prime foto della Familiare con meccanica della Fiat Nuova 500, si può dire che i maggiori difetti di gioventù di questo «progetto 110» fossero stati superati. I posti da due erano già diventati quattro, i cristalli erano discendenti, la chiave di avviamento non andava più bene per tutte ed il bicilindrico che la muoveva era stato ringalluzzito dagli iniziali insufficienti 13 CV fino a 16,5; tuttavia la piccolina di casa Fiat ancora soffriva nelle vendite posizionandosi dietro non solo alla pigliatutto 600, ma anche alla ben più impegnativa economicamente 1100/103.

Non abbiamo per ora citato, e lo facciamo ora solo per rispetto alla sua storia, alla 600 Multipla: un’auto sbagliata sotto troppi profili, dall’estetica all’accoglienza della cabina di guida; dal consumo elevato alla palpabile mancanza di un sia pur minimo spazio di sopravvivenza davanti ai piedi in caso di urto; non a caso, quindi, per questo modello il successo rimase una chimera.

In estrema sintesi accadeva quindi che coloro che non riuscivano ad arrivare alla 600 ripiegavano sulla vecchia 500 Topolino soprattutto nella rimpiantissima versione Belvedere che offriva oltre ai quattro posti un discreto piano di carico posteriore adatto anche alle esigenze di chi svolgeva attività artigianali. Fu quest’insieme di constatazioni, probabilmente, a convincere la Fiat a studiare una versione della nuova 500 che potesse sostituirsi in tutto e per tutto a questa gloriosa antenata.

Leggi anche Lada Niva, un fuoristrada indistruttibile con il cuore della Fiat 124

Fu subito chiaro che il motore lì dove era poteva di nuovo portare a soluzioni di ripiego, come qualche carrozziere tentò di proporre, del tutto sgradite ala potenziale clientela e quindi, con grande coraggio ed attraverso il genio dell’ingegner Dante Giacosa ecco che non si esita a riprogettare il bicilindrico della 500 portandolo alla configurazione «a sogliola» come allora fu battezzato.

Potrebbe sembrare di primo acchito che per fare questo sia bastato inclinarlo sulla destra di novanta gradi ma non fu così, le modifiche furono moltissime: nuova ventola di raffreddamento, supporti elastici modificati e tanti affinamenti un po’ ovunque portarono a un risultato straordinario come ampiamente sottolineato dalla stampa specializzata all’atto delle prime impressioni di guida subito dopo la presentazione nella primavera del 1960: un cavalluccio in più neutralizzava il peso aggiuntivo, ma ciò che colpì maggiormente fu la maggiore silenziosità ed il funzionamento più pronto e meno ruvido del motore rispetto a quello della berlina.