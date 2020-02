Per far crescere la democrazia seminare nel campo dell’istruzione

Il cittadino in rete non incontra solo i suoi pari e i suoi simili. Le piattaforme tecnologiche non sono spazi vuoti o ambiti neutrali (Andrea Simoncini) e attraverso di esse il cittadino è esposto alla disinformazione e alle notizie false, dove sempre maggiore è la difficoltà a distinguere i fatti e le opinioni.

Oggi la verità di fatto è accolta con una ostilità assai maggiore che in passato, le verità di fatto anche pubblicamente conosciute sono frequentemente percepite come mere opinioni. Siamo in un contesto segnato dalla tendenza a trasformare i fatti in opinioni. Nelle parole di Hannah Arendt: «Fatti ed eventi sono infinitamente più fragili degli assiomi, delle scoperte e delle teorie».

Da un certo punto di vista, questi sono i problemi di sempre della democrazia e della politica: propaganda, informazione unilaterale, censura, estremismo, ideologia, fanatismo, pura e semplice falsità ci sono sempre stati nella vita politica.

Da un certo punto di vista, non c’è niente di nuovo sotto il sole: tuttavia, se si considera il potere e la potenza delle nuove tecnologie si può comprendere che questi problemi oggi avvengono in una dimensione nuova e a una velocità che non ha precedenti nella storia dell’umanità. Grazie alla potenza delle tecnologie contemporanee, ai mass media, ai social, a internet, ai motori di ricerca ciò che viene pubblicizzato e propagandato – vero o falso che sia – «è molto più in vista che la realtà da sostituire» (Arendt).

Oggi come sempre, è sulla capacità di un pensiero libero e critico del cittadino, in ogni campo del sapere e del fare a cui ciascuno è chiamato, che si gioca la partita della democrazia. Questa affermazione, valida in ogni epoca, lo è ancor di più oggi in considerazione dello scuotimento tellurico che la diffusione dei nuovi media sta provocando non solo sul sistema dell’informazione, ma anche sulla stessa capacità di conoscenza del genere umano.