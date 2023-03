Per fare finanza responsabile serve un fondo sovrano che investa in natura e cultura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mi piace sempre pensare che la parola finanza abbia come radice la parola “fine”, cioè che sia uno strumento per poter raggiungere degli obiettivi. Obiettivi che ultimamente, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008, non possono limitarsi alla mera generazione di profitto, ma devono poter contribuire attivamente a portare avanti, sostenere e quindi raggiungere una società migliore nel senso più ampio e cioè includendo anche l’ambiente naturale.

Sembra strano che ancora si finanzino progetti che possono distruggere l’ambiente in cui viviamo e dove vivranno le generazioni future. Il trade-off tra investire per creare lavoro ottenendo un guadagno e tener conto anche dell’ambiente naturale, ma conseguendo una perdita finanziaria, non ha più fondamento dal punto di vista teorico e dei dati. Parimenti, l’esperienza e capacità della finanza di creare sempre nuovi prodotti e strumenti, ci dimostra che la prospettiva finanziaria sia cambiata. Questi strumenti, in maniera più innovativa del solito, lavorano meglio in maniera co-partecipata per ottenere il “fine” prima indicato. Il crowdfunding serve per attivare per esempio i fondi di venture e i fondi pensione per i quali funzionano come leve le azioni fiscali pubbliche. Vi sono tanti esempi, soprattutto nell’ambito urbano, in cui le interazioni tra pubblico e privato per ottenere uno sviluppo sostenibile sono più evidenti, perché agendo separatamente spesso non si ottengono risultati di impatto economico finanziario e sociale duraturi.

Questa compartecipazione finanziaria dovrebbe essere agevolata tra enti e agenti pubblici e privati.

Un esempio. Dopo una grande alluvione, varie infrastrutture e aziende colpite erano inutilizzabili: le strada e le ferrovie erano state danneggiate gravemente, così come altre infrastrutture quali la luce e le reti idriche, così precludendo le attività nelle aree industriali ma soprattutto era necessario intervenire nelle aree abitate. Nel caso da me vissuto, tutti i vari enti e aziende si erano mossi in maniera separata per risolvere il loro problema, chi doveva sollevare di 1,5 m la strada ferrata, chi creare degli sbarramenti, chi ricostruire ciò che era stato distrutto dal fiume. Il budget totale ammontava ad alcuni milioni di euro. Eppure bastava che ognuno andasse al di là della propria competenza, chi ferroviaria o chi industriale, per capire che con una frazione di quella cifra si poteva intervenire sugli argini del fiume e risolvere i problemi per tutti. In quel caso fu necessario superare il problema del “non è di mia competenza” e dimostrare che attraverso un input-output finanziario le interrelazioni tra i diversi attori potevano determinare un valore aggiunto negli investimenti, in questo caso attraverso il risparmio di capitali pronti da investire.

Questo tipo di finanza vorrei chiamarla responsabile. In inglese la parola responsible ha un diverso significato da quello della parola accountable, mentre in italiano i due lemmi sono fusi, ed è preferibile in questo contesto, perché ci interessa nella finanza responsabile non solo il risultato nell’azione finanziaria (cioè l’impatto), ma anche il processo con cui questa azione viene messa in atto, soprattutto se è un’azione di interdipendenza tra attori finanziari.