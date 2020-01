Per fare una lampada ci vuole la collaborazione del territorio Molte imprese non hanno uno stabilimento produttivo: all'interno il prodotto viene ideato o assemblato dato che gli elementi di cui è composto sono estremamente diversi tra loro di Giovanna Mancini

Honicè, lampada di Masiero Group

4' di lettura

Qualcuno parla di un vero e proprio distretto, che affonda le radici lontano nel tempo: nelle fornaci di Murano, dove nasceva il vetro soffiato destinato a fare lampade, lampadari e candelabri in cui mettere pei le candele con cui fare luce; oppurenelle botteghe artigiane della terraferma, dove si lavoravano i metalli per realizzare i supporti.

Poi è arrivata l’elettricità, e con essa le lampadine, e ora siamo nel pieno della rivoluzione Led che sta cambiando volto al settore, ma da quella tradizione secolare si è radicato nel Veneto un tessuto manifatturiero che ancora oggi rimane vivo e che genera eccellenze. Nella regione si concentra infatti il 24% delle imprese italiane specializzate in prodotti per l’illuminazione e il Veneto è secondo solo alla Lombardia per numero di aziende e addetti, per fatturato ed export del settore. Ma la particolarità di questo territorio consiste nell’essere una sorta di grande fabbrica diffusa, fatta di piccole e piccolissime aziende che spesso sono fornitrici di aziende più grandi (comprese quelle lombarde), oppure si sono evolute nel tempo, passando dal ruolo di terzisti a quello di editori e produttori a marchio proprio (si veda il box qui accanto).

Una fase della produzione di Masiero Group

È proprio questo il tratto distintivo dell’industria veneta dell’illuminazione: la maggior parte delle imprese – come nel resto di Italia – non ha al proprio interno uno stabilimento produttivo e svolge “soltanto” il ruolo di ideatore ed editore dei prodotti, o al massimo di assemblatore, dato che gli elementi di cui è composta una lampada sono molto diversi tra loro per materiali, tecnologie e processi produttivi e richiedono pertanto competenze e macchinari specifici per la lavorazione, che difficilmente possono trovarsi all’interno di un unico stabilimento. Ma agli editori puri, in Veneto si affianca una miriade di piccole aziende terziste, talora con qualità e tecniche artigianali di lavorazione, che fa del territorio una sorta di grande fabbrica diffusa, a cui ricorrono non soltanto i marchi locali, ma anche quelli di altre regioni o persino di altri Paesi.

«In Veneto c’è una concentrazione importante di produttori specializzati nei componenti destinati al nostro settore – conferma Stefano Bordone, presidente di Assoluce e presidente della lombarda Kundalini –. Anche noi, come altri marchi della luce qui in Brianza, ci riforniamo da alcuni di loro, proprio per l’esperienza e la tradizione che hanno nella lavorazione di certi elementi».

La ragione è storica, come accennato, e risale agli chandeliers veneziani del settecento e all’arte del vetro, che ha poi permeato di sé il tessuto produttivo circostante. Marchi importanti come Foscarini (si veda l’intervista in pagina) o come Axo Light nascono proprio come vetrerie e poi prendono un’altra strada. Al vetro si affiancano i metalli, le plastiche, i tessuti, per non parlare della componente tecnologica, sempre più importante. I prodotti si evolvono e l’offerta si allarga, ma diventa impossibile fare tutto in casa: meglio affidarsi, per la produzione, alle competenze artigiane ben presenti sul territorio e dedicarsi, al proprio interno, alla parte creativa e progettuale che dà identità e distinzione al brand.