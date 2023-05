Per fare scelte consapevoli serve una guida

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sta per lasciare i blocchi di partenza la 13esima edizione del Salone del Risparmio, il consueto appuntamento promosso da Assogestioni e interamente dedicato all’industria del risparmio gestito in Italia. Anche quest’anno l’evento si potrà seguire sia in presenza, sia in streaming e ospiterà oltre 150 marchi e 400 relatori.

Il tema di quest’anno

«Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l’investitore verso scelte consapevoli» è il titolo scelto per questa edizione che si preannuncia molto ricca sia per i partecipanti attesi (oltre 13mila in presenza, mentre la scorsa edizione hanno superato 20mila sommando i partecipanti in presenza a quelli da remoto), sia per il contenuto dei numerosi interventi previsti. In sostanza si tratterà di tre giorni intensi: i primi due riservati agli operatori e il terzo anche agli investitori privati, ai giovani laureati, laureandi e agli studenti.

Loading...

L’obiettivo del Salone è far convergere risparmiatori e operatori verso un unico obiettivo: strutturare portafogli in grado di soddisfare i bisogni, qualunque essi siano di lungo o di breve termine, più o meno dinamici. Mentre gli scorsi anni si investiva in un contesto di tassi a zero quando non negativi, oggi la priorità è tutelare il capitale dall’inflazione cercando inoltre di parare i colpi di una eventuale recessione. Insomma scelte non facili che richiedono competenza dal lato dell’offerta e consapevolezza da quello della domanda e il punto di incontro potrebbe essere proprio questo importante appuntamento che ormai da 13 anni accompagna risparmiatori, gestori e distributori.

Gli interventi

In scaletta sono previsti importanti interventi ministeriali, vale a dire quello del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del viceministro, Maurizio Leo, mentre tra i tanti speaker istituzionali ci saranno, tra gli altri, Mario Nava, director general, Directorate-General for Structural Reform Support (Commissione Europea), Andrea Beltramello, membro del gabinetto del Vice-presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis e Chiara Monticone, senior policy analyst dell’Ocse. Aprirà i lavori il presidente di Assogestioni Carlo Trabattoni che, in occasione della conferenza inaugurale della kermesse, riunirà sul palco i presidenti delle principali associazioni del settore, vale a dire Luigi Conte (Anasf), Andrea Ragaini (Aipb) e Massimo Doris (Assoreti).

I sette percorsi

Poiché gli argomenti trattati sono molteplici così come i contributi offerti dai vari operatori, anche questa volta sono previsti sette percorsi ad hoc per facilitare i partecipanti: asset allocation e strategie di investimento, mercati privati ed economia reale, distribuzione e consulenza, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione.