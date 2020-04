Fase 2, occhi puntati su «R con zero»: lockdown mirati se i contagi risalgono Con le riaperture torneranno a circolare per le strade e negli esercizi commerciali milioni di italiani con il possibile effetto di provocare un possibile ritorno dei contagi in alcune zone d’Italia. di Marzio Bartoloni

Coronavirus, la lezione da imparare sull’analisi dei dati

2' di lettura

È partito il conto alla rovescia per la Fase due che inizierà ufficialmente il 4 maggio a quasi due mesi dalla decisione di mettere l’Italia in quarantena. In quel giorno scatteranno le riaperture delle aziende del manifatturiero e delle costruzioni, con qualche possibile apertura mirata anticipata al 27 aprile. Ma che che succederà, dopo, se dovessero risalire i contagi? Il Governo e gli scienziati del Comitato tecnico scientifico non hanno dubbi: scatteranno nuove zone rosse per arginare l’emergere di pericolosi focolai di contagio.

Rischio contagio anche nella Fase due

Con la riapertura di molte aziende fissata per il prossimo 4 maggio torneranno a lavoro 3,8 milioni di persone, anche se quelle che realmente circoleranno secondo le stime della task force non dovrebbero superare i 2,7 milioni di persone. Nelle settimane successive dovrebbero riaprire anche i negozi al dettaglio e la ristorazione e tutti gli altri esercizi commerciali, con la circolazione dei cittadini all’interno dei Comuni che tornerà possibile senza più le restrizioni dei 2 mesi precedenti (a partire dall’addio alle autocertificazioni). Tutte le aperture dovranno avvenire nel rispetto di stringenti protocolli di sicurezza e regole ferre a partire dal distanziamento sociale e dall’obbligo di indossare la mascherina in particolare in tutti i luogi chiusi. Questo significa che torneranno a circolare per le strade e negli esercizi commerciali milioni di italiani con il possibile effetto di provocare un possibile ritorno dei contagi in alcune zone d’Italia

Il ricorso a lockdown mirati

Di fonte al rischio dello scoppio di nuovi focolai il Comitato tecnico scientifico che consiglia il Governo insieme alla task force guidata da Vttorio Colao sta mettendo a punto una serie di indicatori che segnalino l’allarme rosso dove necessario: in particolare i tecnici suggeriscono che si dovrà tenere d’occhio il famoso indicatore «R-0» (R con zero) che misura la velocità dei contagi. L’idea è che se questo indicatore che attualmente in Italia in media si aggira intorno a 0,6-0,7 supererà di nuovo 1 (cioè ogni positivo contagia una persona o più) allora scatterà appunto l’allarme rosso. In questi casi e per quei territori dove l’indicatore «R-0» supererà quel valore i Governo dovrà provvedere con nuove misure di lockdown istituendo zone rosse circoscritte con la chiusura mirata di tutte le attività di quella zona.

Per approfondire:

● Dal bus al treno, al taxi: ecco le regole per la fase 2 nei trasporti

● Chi vuole riaprire le scuole