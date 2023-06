Per favorire gli arrivi di assistiti da tutta Europa nasce Italcares

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un aumento del 20% dei ricavi nel primo anno di operatività di Italcares, piattaforma B2B dedicata al turismo medicale il cui progetto è stato presentato a Roma dall’Ente bilaterale nazionale terme in collaborazione con Federterme. «Italcares è in fase di sviluppo e sarà operativa a gennaio - premette Massimo Caputi, presidente Federterme - Confindustria -. Sarà principalmente dedicata ai fondi pensione e di previdenza integrativa del Nord Europa i cui assistiti devono accedere a cure mediche a fini di prevenzione e riabilitazione ma anche a servizi per la diagnosi e la cura delle malattie e il benessere. Vuole rafforzare il posizionamento del turismo medicale e del benessere in Italia promuovendo l’incoming internazionale e sviluppando valore per tutto il sistema socio-economico nazionale».

Il progetto ha il supporto, tra gli altri, del ministero del Turismo con il Fondo Unico Nazionale Turismo punta a fare decollare questo nuovo filone puntando sui 317 stabilimenti termali del Paese, di cui 287 accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, che ogni anno accolgono 3,9 milioni di clienti di cui solo il 12% proviene dall’estero. Per quanto riguarda la parte dell’accoglienza l’offerta conta su circa 30mila posti letto con una permanenza media di 3,8 giorni per hotel – terme. Il valore del turismo medicale in Italia vale invece 2,1 miliardi.Italcares punta intercettare i pazienti che devono fare accertamenti medici a fini preventivi e riabilitativi. «A luglio verranno avviati contatti con altre strutture sanitarie pubblici e privati per coinvolgerli nel progetto al pari di quanto accade in altri paesi - continua Caputi -. Abbiamo un gap fortissimo rispetto a Spagna, Francia, Slovenia dove i fondi sanitari europei inviano i loro assistiti per le cure. Con Italcares avremo una piattaforma integrata con l'offerta dei centri di eccellenza, i servizi termali e quelli turistici». Rispetto ai competitor l’Italia fa una offerta a 360 gradi che fa leva sull’arte e la cultura con una storia millenaria nelle cure termali come, per esempio, i bronzi ritrovati a San Casciano dei Bagni in Toscana, il territorio con i suoi borghi e i percorsi naturalistici, la cultura enogastronomica. In questo modo nel suo primo anno di attività di Italcares dovrebbe fare crescere di circa 400 milioni il business del turismo medicale che nel 2022 valeva 2,1 miliardi. Il turismo del benessere invece vale 13,3 miliardi e Italcares dovrebbe fare crescere gli incassi del 10%.

Loading...

Si calcola che ogni euro speso in cure ne genera altri 4,5 di ricaduta sul territorio. «Italcares incarna perfettamente la duplice anima del termalismo italiano, a metà strada tra medicina e benessere e quindi anche tra turismo medicale e turismo leisure – aggiunge Marina Lalli, presidente Forst, la fondazione della ricerca scientifica termale -. Forst si pone l’obiettivo di sostenere la validità del primo grazie agli studi scientifici da essa finanziati e alla diffusione della medicina termale come forma di prevenzione e cura di numerose patologie, prime fra tutte quelle respiratorie e osteoarticolari anche grazie alla riabilitazione motoria e respiratoria in ambito termale». In quest’ottica si sta valutando l’offerta di pacchetti per il turismo medicale protetto, per quei pazienti che non si sposterebbero senza un filo diretto, una soluzione di telemedicina, con gli staff medici del loro paese. Nel 2022 il mercato termale italiano, secondo le rilevazioni di Ebiterme, ha segnato un giro d’affari di 1,3 miliardi contro i quasi 1,6 del 2019 mentre gli addetti diretti impiegati nelle terme sono 10.500. Lo scorso anno è stato registrato un calo dell’età media dei clienti degli hotel termali.