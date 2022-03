Per il fintech il mercato è europeo, non nazionale. E gli Usa restano ostici

Ascolta la versione audio dell'articolo

iBanFirst nasce dall'idea di un francese, Pierre-Antoine Dusoulier, che ha voluto che la fintech specializzata nei servizi di pagamenti internazionali per Pmi avesse sede a Bruxelles. Perché avrebbe dovuto essere una società europea “by design”.



Per i servizi finanziari ormai, in effetti., il mercato non è più ristretto ai confini nazionali, ma deve guardare in un'ottica europea. Lasciando da parte rivendicazioni territoriali e ambizioni imperiali come quelle sfociate nella guerra in Ucraina...