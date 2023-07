Per Ford è finita la Fiesta. Solo elettriche dal 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un cambio di passo epocale quello che Ford: a partire dall 2030 che l’ovale blu produrrà vetture esclusivamente elettriche. A farne le spese sono alcuni dei modelli più iconici che hanno fatto la storia del marchio, dalla Fiesta alla Mondeo. Se un brand di fama internazionale come Ford annuncia lo stop ai motori termici in uno dei suoi bacini più ampi come l’Europa vuol dire che la trasformazione verso un mondo più ecologico non è una banale dichiarazione di intenti, ma una realtà.

Per farlo senza troppi rischi in Ford hanno siglato un accordo di programma con un gruppo che è stato fra i primi a cogliere l’opportunità della svolta green e cioè Volkswagen. Il risultato è che tutti i futuri modelli elettriche prodotti in Europa da Ford saranno basati sulla piattaforma Mqb e che il Vecchio Continente avrà un ruolo di punta proprio nel settore delle auto a batteria. Già a fine anno, infatti, dovrebbe debuttare la Puma elettrica e un anno dopo toccherà alla nuova gamma di veicoli commerciali fare il grande salto, un contesto ideale visto l’alto tasso di redditività che lo caratterizza. Ma guai a mettere da parte del tutto il Dna di Ford e la passionalità di modelli iconici come il Bronco che non a caso quasi in contemporanea con Puma EV sbarcherà in Europa, Italia inclusa. Il suv compatto che è pronto a dare del filo da torcere alla Jeep Wrangler sarà in vendita solo con in versione 5 porte e il motore benzina V6 Ecoboost di 2.700 cc da 335 cv e 563 Nm di coppia abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico a 10 rapporti.

D ue gli allestimenti : Outer Banks e Badlands, con prezzi di 77.000 e 81.000 euro. E un insieme di soluzioni hit-ech sulla base del sistema Sync 4 e le tanti funzioni dell’infotainment, ampliate dal nuovo Ford Pass Performance App e dall’inedita modalità di navigazione in off-road, con tanto di mappe apposite.