Coronavirus, per la formazione dei commercialisti meno vincoli all’e-learning Il Consiglio nazionale ha deciso di eliminare per il 2020 il limite del 50% sui corsi online e ha dato tempo fino ad aprile per i ritardatari di Antonello Cherchi

L’epidemia di coronavirus costringe a ripensare i programmi formativi dei professionisti. È il caso dei dottori commercialisti, il cui Consiglio nazionale ha deciso di puntare sui corsi online ed eliminare per il 2020 il limite del 50% della formazione conseguita in modalità e-learning. Allo stesso tempo, è stato dato più tempo a quanti non sono riusciti a maturare i crediti nel triennio formativo concluso il 31 dicembre scorso: potranno mettersi in regola entro il 30 aprile prossimo.

Misure per tutti

Si tratta di misure che valgono per tutti i dottori commercialisti e non solo per quelli che risiedono o lavorano nelle zone rosse e gialle, più colpite dall’epidemia. Lo spiegherà una circolare che il Consiglio nazionale sta per indirizzare a tutti gli Ordini. «In un prossimo futuro - spiega Sandro Santi, consigliere nazionale della categoria con delega alla formazione - valuteremo se operare anche una riduzione dei crediti formativi da conseguire quest’anno, che al momento sono 30, di cui 3 deontologici. Dipenderà dall’evolversi della situazione sanitaria e da come funzionerà il ricorso all’e-learning».

