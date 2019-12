Per la formazione dei lavoratori la norma sugli aiuti va ripensata

Per tale ragione, l’obiettivo deve essere quello di agire per individuare tutti quegli strumenti necessari per facilitare l’accesso ai percorsi formativi, in particolare a quelli orientati alla riqualificazione dei lavoratori.

Ad esempio, sarebbe necessario ripensare la normativa sugli Aiuti di Stato – come recentemente sostenuto dal Presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto – in particolare per ciò che concerne la sua applicazione ai percorsi formativi degli occupati. Come noto, si considera Aiuto di stato qualsiasi intervento effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive, le quali – beneficiando di tale intervento – ne risultano avvantaggiate rispetto ai concorrenti.

Dato questo presupposto, non è del tutto corretto ritenere che la formazione crei un vantaggio per alcune (imprese) e svantaggio per altre, quanto piuttosto è da considerarsi quale strumento di crescita “universale” che garantisce ricadute per il sistema economico nel suo complesso.

Avere lavoratori formati – istruiti, aggiornati, competenti – è presupposto fondamentale per il progresso dell’intero sistema.

In conseguenza di ciò, un intervento sulla normativa degli Aiuti di stato, e in questo mi sento di sostenere la posizione del Presidente Scuotto, garantirebbe una semplificazione nelle procedure di accesso ai percorsi formativi per i lavoratori e di conseguenza darebbe – da una parte – ulteriore slancio alla capacità del sistema di aggiornare le competenze del capitale umano occupato e sarebbe – dall’altra – strumento di welfare, a tutela della categorie di lavoratori maggiormente a rischio in una fase di rapida trasformazione dei processi produttivi.