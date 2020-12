Per i gestori Pir le aziende sostenibili hanno una marcia in più Per le società medio piccole è più difficile reperire le informazioni perché non hanno strutture dedicate come le grandi. I pareri di Amundi, Anthilia e Arca. di Isabella Della Valle

Per un gestore di fondi Pir sono utili o meno le informazioni di sostenibilità fornite da un’azienda sia per contenere i rischi, sia per selezionare le Pmi da inserire in portafoglio? Una domanda che aiuta a capire come nel comparto delle realtà aziendali medio piccole l’attenzione alle tematiche sociali e ambientali sia un driver importante per guidare le scelte di investimento. E sono soprattutto i gestori dei piani individuali di risparmio che possono testimoniare se e quanto sia utile una corretta informativa sui temi della sostenibilità. Sono loro, infatti, a essere specializzati nella selezione di quelle realtà imprenditoriali che nonostante le dimensioni contenute sostengono il ciclo produttivo del nostro Paese.

La sostenibilità deve essere effettiva

«Le informazioni di sostenibilità sono certamente utili – spiega Paolo Rizzo, partner di Anthilia Capital Partner, società top performer tra i Pir italiani –, tuttavia, è necessario fare due valutazioni. La prima è capire attraverso l’analisi della società se il business aziendale è sostenibile e se risponde ai criteri Esg, soprattutto per quanto riguarda l’environment. La seconda è verificare che le società siano compliant ai criteri di sostenibilità. In questo caso accade abbastanza di frequente che non lo siano al 100%, nel senso che non rispondono a tutte le caratteristiche. Ad esempio, anche quelle società il cui business è environmental friendly spesso risultano non essere completamente sostenibili in quanto non hanno implementato tutta la documentazione necessaria». Bisogna quindi prestare attenzione a che la sostenibilità non sia soltanto dichiarata ma anche effettiva in tutte le sue declinazioni.

L’azienda vale di più

Elena Ferrarese, head of italian equities di Amundi Sgr, è convinta che la sostenibilità economica non possa prescindere dalla sostenibilità verso tutti gli stakeholder e afferma che «sempre più investitori finanziari chiedono alle società quotate di dare visibilità alle pratiche che mettono in atto su impatto ambientale, sociale e di buon governo dell’azienda perché tutti questi aspetti insieme contribuiscono ad aumentare il valore dell’azienda stessa. Per le società più piccole, quindi adatte ad un portafoglio Pir, è molto importante perché possono trovarsi a competere con grandi gruppi già molto strutturati oppure costrette a rispettare dettami regolatori che potrebbero richiedere investimenti aggiuntivi». In questo caso, dunque, la sostenibilità fa da denominatore comune tra le Pmi e le big cap: non conta solo la dimensione, ma soprattutto la modalità di gestione.

Gestori sempre più green

Più di un anno fa Arca Fondi Sgr ha sottoscritto i Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite, sottolineando l’importanza dell'integrazione dei fattori Esg nelle decisioni di investimento.

«Pur non avendo un esplicito mandato Esg, i fondi Pir tengono in considerazione le informazioni di sostenibilità delle aziende nelle scelte di investimento - afferma Giorgio Bortolozzo, responsabile dell’azionario di Arca Fondi Sgr - . Infatti, nell’analisi di una società si devono sempre tenere in considerazione i rischi e le opportunità che questa può avere come conseguenza del settore in cui opera, dell'approccio adottato e della visione del management. Tra questi aspetti rientrano l’impatto che la società ha sull’ambiente, sugli stakeholder e l’adozione delle best practice di governance».