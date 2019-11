Per i gestori la raccolta di ottobre è positiva per un miliardo I fondi comuni sono tornati in territorio negativo (-225 milioni). Saldo di oltre 1 miliardo per le gestioni di portafoglio . Il patrimonio complessivo dell’industria dell’asset management è sceso a 2.275 miliardi (2.283 a settembre) di Isabella Della Valle

I gestori a ottobre hanno incassato complessivamente 1 miliardo, in calo rispetto agli 1,8 miliardi raccolti a settembre, ma rispetto al mese scorso, questa volta sono state le gestioni di portafoglio (1,1 miliardi) a tenere le redini del settore. Segno meno, invece, per i fondi comuni che hanno archiviato il bilancio mensile con i conti in rosso per 225 milioni contro gli 885 rastrellati a settembre. Positivi per 174 milioni i fondi chiusi.

Il patrimonio complessivo del sistema ha registrato un lieve calo passando da 2.283 miliardi di settembre agli attuali 2.275. Di questi il 51,3% fa capo alle gestioni patrimoniali e il restante 48,7 a quelle di portafoglio. Questo, in sintesi è quanto emerge dalla consueta elaborazione di Assogestioni sull’andamento mensile dell’asset management in Italia.

I fondi comuni

I movimenti più significativi hanno interessato i prodotti monetari e quelli flessibili che sono stati pesantemente bombardati dai riscatti, perdendo rispettivamente 2,1 e 1,9 miliardi. Impostazione opposta, invece, quella degli azionari che hanno spinto sull’acceleratore raccogliendo ben 1,1 miliardi. Confermano il trend positivo anche gli obbligazionari in attivo per quasi 2 miliardi, mentre restano stabili i bilanciati con 774 milioni. Per quanto riguarda la domiciliazione dei prodotti, quelli di diritto estero hanno registrato un saldo di 116 milioni e pesano sul patrimonio ormai per il 76,7%, mentre i fondi made in Italy hanno perso 341 milioni.

