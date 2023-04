Per Giorgio Armani una nuova laurea honoris causa dall’Università Cattolica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Giorgio Armani riceverà la laurea honoris causa in Global Business Management dall’Università Cattolica del Sacro Cuore: la cerimonia di conferimento si svolgerà il prossimo 11 maggio a Piacenza, città dove lo stilista è nato nel 1934, presso il Teatro Municipale.

Dopo il saluto del rettore Franco Anelli, la preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Anna Maria Fellegara leggerà le motivazioni con cui la Facoltà ha attribuito il riconoscimento accademico a un imprenditore divenuto protagonista del global business grazie alle sue straordinarie capacità creative, organizzative e strategiche. Seguirà l'intervento di Giorgio Armani.

Per Armani si tratta di un nuovo riconoscimento al suo cruciale ruolo nel sistema della moda e del made in Italy: nel 2007 aveva ricevuto un’altra laurea honoris causa in Disegno industriale dal Politecnico di Milano, e in precedenza dal Royal College of Art di Londra.