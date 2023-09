Per i giovani la priorità è l'educazione

A distanza di 50 anni mi sembra che la situazione sia addirittura peggiorata. La violenza dei ragazzi, sempre più “gratuita” cioè immotivata, occupa molte pagine dei giornali, e preoccupa. Le istituzioni intervengono con misure repressive; e con la severità penale: che in questo caso è l'indice concreto della sconfitta dell'educazione; della nostra sconfitta.

Quante speranze deluse!

E così mi pare di dover ripetere ciò che tante volte mi era successo di dire o scrivere.

I ragazzi “nel vuoto” sono vittime delle pulsioni primordiali. E sono preda del “primo occupante” (delinquenza organizzata, suggestioni ad arte provocate da chi ne ha interesse: persone che non sono di certo al servizio di un equilibrato percorso educativo). Tanto più poi quando il contesto non li aiuta a immaginare traguardi positivi, ma li suggestiona verso la sciatteria, il non rispetto degli altri, l'egocentrismo come unico orizzonte di vita. E oggi mi pare che questo “vuoto” esista più che mai. La percentuale di giovani “neet” cioè che non lavorano e non vanno a scuola, è enorme. Si tratta di una situazione che dovrebbe preoccupare moltissimo. Le famiglie non sempre (anzi, forse, sempre meno) sanno trasmettere dei valori. E così automaticamente vengono trasmessi dei contro-valori. Né si può ribaltare sempre tutto sulla scuola. Che è a sua volta in difficoltà e non può essere l'unica “agenzia educativa”.

A suo tempo noi avevamo formulato uno slogan. Il verbo da usare con i ragazzi non è “chiudere” ma “chiedere”. Le chiusure (in carcere, in luoghi “separati”, attraverso divieti inutili) non sono mai educative. Il chiedere invece impegno (cose belle e utili da realizzare, ruoli da onorare, traguardi positivi da raggiungere, servizi e collaborazione da offrire, rinunce in vista di un bene maggiore) esalta l'autostima, attribuisce un ruolo, indica un percorso e una speranza. E i ragazzi, se ben sollecitati, o anche se saggiamente “costretti”, sanno rispondere. Sanno “dare”.