Per il gruppo Newlat boom di utili nel primo semestre 2023

Boom di fatturato e utili, nel primo semestre 2023, per il l gruppo Newlat, che possiede tra gli altri i marchi Polenghi, Giglio, Centrale del Latte e Delverde. I ricavi hanno raggiunto i 413,3 milioni euro, in crescita del 23,2% rispetto alla prima metà del 2022, il risultato operativo consolidato è pari a 23 milioni, in aumento del 197,3%, mentre il risultato netto consolidato è pari a 10,7 milioni, in forte aumento del 391,4%.

«Lo straordinario risultato del primo semestre dell’anno - spiega il presidente Angelo Mastrolia - conferma un livello di crescita organica tra i migliori del settore, dando prova delle previsioni di forte miglioramento dei margini comunicati in sede di chiusura dell’esercizio 2022. Le nostre previsioni sono state addirittura superate. La leva operativa generata dalla forte crescita del fatturato e dalla grande attenzione ai costi ci ha permesso di far crescere l’utile netto a 10,7 milioni di euro rispetto ai 2,2 milioni di euro dello scorso anno. Tutto questo nonostante l’impatto negativo dell’aumento dei tassi di interesse».



