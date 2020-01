Per Guala Closures shopping sul mercato tedesco La società ha rilevato per 12,2 milioni di euro le attività di Closurelogic GmbH, produttore tedesco specializzato in chiusure in alluminio

2' di lettura

Shopping in Germania per Guala Closures, attiva nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e in alluminio per vino, nonché uno dei maggiori attori mondiali nella produzione e vendita di chiusure in alluminio per l’industria delle bevande.

La società ha annunciato il sul rafforzamento sul mercato tedesco con l’acquisizione di Closurelogic GmbH, produttore specializzato in chiusure in alluminio.

Closurelogic GmbH è una società fondata nel 1958, con sede a Worms in Germania, che produce chiusure in alluminio, specializzata nel settore delle bevande e acque minerali in bottiglia di vetro. Nel 2018, la società ha registrato ricavi per circa 52,5 milioni di euro e un Ebitda adjusted di circa 1,6 milioni.

L’esborso per l’intera operazione è di circa 12,2 milioni con 8,2 milioni per gli assets e 4 milioni per il magazzino. il finanziamento avverrà tramite le disponibilità di cassa e l’utilizzo della Rfc del Gruppo.

L’accordo si legge in una nota del gruppo, prevede inoltre di mantenere attivo l’attuale sito produttivo tedesco grazie alla decisione presa da Guala Closures di utilizzare la forza lavoro esistente e questa acquisizione consente al Gruppo Guala Closures, oltre ad una presenza significativa sul mercato tedesco fino ad oggi marginale, di consolidare la propria posizione nel mercato mondiale delle bevande e acque minerali in bottiglia di vetro; inoltre potrebbe assicurare al gruppo capacità produttiva per fornire nuovi potenziali clienti.