Per Halloween (e non solo) un fine settimana nella Chioggia dell’occulto

Affinchè le reti durassero più a lungo, c'era bisogno della cosiddetta “intenta”, cioè un trattamento speciale che desse loro resistenza e longevità. Le reti venivano così immerse in un bagno caldo fumante con l'aggiunta di aghi di pino e altre erbe aromatiche. Visto con l'occhio dell'Inquisizione qualcuno pensò che si trattasse di un “sabba”: immaginiamo queste donne, poco curate, mogli di pescatori, vestite di scuro, armeggiare nella nebbia e nell'oscurità intorno a pentoloni fumanti, con il contorno di bambini ma anche di gatti che gironzolavano speranzosi di un boccone. Nella tradizione popolare il gatto è una strega e si introduce nelle case per portare via gli infanti…

La casa delle streghe

Immaginate ora di camminare in questa piccola e bellissima Venezia, con le sue calli e di trovarvi davanti una casa fatiscente, che sembra cadere letteralmente a pezzi, con un grande cartello di “Vendesi” (lì da molto molto tempo). Al primo piano ci sono una porta finestra ovalata che dà su piccolo balcone e due finestre a ogni lato, tutto cupo, sprangato, legno scuro e mattoni mangiati dall'umidità. Ma di sopra, in quello che sembra essere un abbaino, ecco altre due finestre, anch'esse chiuse, che sembrano fare la guardia a una nicchia, retta da due piccole semicolonne con capitelli a fogliame: dentro, una Madonna, una Vergine a mezza figura che sorregge alla sua sinistra il Bambino vestito.

È la Madonna di Ponte Scarpa e la casa viene detta delle Streghe. Narra la leggenda che i primi proprietari dell'abitazione (la casa era dei vecchi fratelli Boscolo Bisi, passata poi ai fratelli Battagini, poi ai fratelli Ballarini Stilli e poi al signor Vianello Attilio Pellestrinotto) andarono a teatro e incaricarono la domestica di aspettarli sveglia. La donna, finiti i lavori di casa, si mise a mangiare semi di zucca per passare il tempo ed ecco che comparve un gatto.

Bonariamente la donna disse al gatto: “vustu magnare le seme co' mi ?”. Il gatto le rispose: “damene, che te farò compagnia”. La donna, sbigottita da un gatto parlante, disse: “sestu un gato, xel demonio o un'anema?” e fece per prendere un palo di legno e colpirlo , ma il gatto, visto il pericolo, si dette alla fuga. Le finestre e la porta, però, erano chiuse e non c'era via d'uscita per il gatto. Allora questi si buttò contro la parete e con la testa fece un buco da cui scappò. I padroni, in ricordo del fatto, fecero costruire la nicchia con i capitelli, secondo quanto narravano i vecchi dell'Ottocento.

La Laguna nel piatto

A proposito di gatti, un'esperienza davvero chioggiotta è il ristorante El Gato, ritenuto dai locali il miglior posto in cui mangiare. Il “piccolo bollito di pesce della tradizione lagunare” è in realtà un tripudio di sapori di mare locali, comprende le classiche tipologie cotte al vapore ma anche piccoli assaggi delle preparazioni più tipiche della cucina veneta di mare: seppie in nero con la polenta gialla, sarde in saor, baccalà e ricette stagionali, perché si sa, mangiare bene è cultura. Tutto comunque è ispirato alla laguna, «perché in una città di pescatori c'è sempre qualcosa da sfilettare, bollire e assaporare freschissimo».