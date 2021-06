Per Healthyfood alleanza per i pagamenti digitali e apertura in cinque città

3' di lettura

HealthyFood, la società vicentina già nota nel mondo del food per l'innovativa app MyCIA e il My Contactless Menu stringe una collaborazione con SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless.

Ma non solo: a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, parte la sperimentazione del nuovo servizio di delivery, gestito in accordo con PonyU, partner logistico nazionale per il last mile delivery, con cui HealthyFood riesce a praticare commissioni tra le più basse, rispetto ad ogni altro player del mercato.Una rivoluzione digitale per il settore della ristorazione dimostrata anche dai dati del Centro Studi di MyCIA e di SumUp.

Loading...

Nel periodo che ha preceduto la riapertura in zona gialla di bar e ristoranti, si è registrato un vero e proprio boom di acquisti di POS portatili e nuove attivazioni di servizi digitali da parte di bar e ristoranti: +60%, con una crescita settimanale media in aumento e un trend mai registrato prima. In parallelo, dalla trasformazione delle regioni da arancioni a gialle e ora a bianche, è aumentato l'importo medio delle transazioni effettuate da bar e ristoranti ma anche dai chioschi, food truck e servizi di apecar, che già da tempo hanno cominciato ad adottare menu digitali e pos mobili ma che ora sono letteralmente esplosi.

Anche la chiusura delle scuole ha portato il 25% in più di famiglie italiane a scegliere giugno come mese per le proprie vacanze, complici il grande caldo che ha riempito le spiagge e il ritorno degli stranieri.“La nostra ricetta è imbattibile e amiamo fare rete con tutte le giovani start up e società che come noi si impegnano per innovare costantemente il modo di fare le cose di sempre, come prenotare una cena” commenta Pietro Ruffoni, fondatore di Healthy Food. “Tutto è digitale e facilissimo da gestire, anche in tempo reale. Il nostro pacchetto di servizi riesce a garantire le più basse commissioni sul transato, davvero competitive rispetto ai colossi in questo settore e permette agli esercenti di entrare in un circuito privato che massimizza la loro visibilità senza venire premiati o penalizzati dagli investimenti pubblicitari, come solitamente accade nelle altre app. Con MyCIA, i locali possono disporre e gestire autonomamente i contenuti del proprio menù, che sarà l'unico visibile attraverso un link che può essere condiviso con tutti i clienti su tutte le piattaforme di comunicazione e social”.

“I pagamenti digitali continuano a rendersi protagonisti e a configurarsi come l'asset principale nella ripresa delle attività di bar, pub e ristoranti”, commenta Umberto Zola, Country Growth Lead Italia di SumUp. “Sempre più esercenti stanno digitalizzando il proprio business introducendo i pagamenti cashless tramite POS mobili, fondamentali soprattutto per offrire servizi di delivery efficaci. Questi strumenti si confermano alleati anche in termini di sicurezza: l'ausilio di un POS portatile permette di garantire il rispetto delle distanze interpersonali ed evitare lo scambio di cartamoneta, limitando il rischio di contagio, di non far scomodare i clienti e di accettare velocemente i pagamenti direttamente al tavolo, evitando assembramenti all'interno del locale o file che potrebbero creare disagi. Infine, facilita i ristoratori nella gestione del punto cassa”.