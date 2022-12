Per iGuzzini risultati record: premio di 1.200 euro a tutti i dipendenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli anni più difficili sembrano definitivamente alle spalle. Dopo i risultati positivi del 2021, in cui iGuzzini ha recuperato ampiamente le perdite del 2020, il primo semestre di quest’anno aveva segnato per l’azienda marchigiana dell’illuminazione di design numeri molto incoraggianti, nonostante le difficoltà legate alla guerra in Ucraina e alla crisi delle forniture.

Tanto che l’azienda prevede ora «una chiusura d’anno da record», confermando i dati positivi dei primi sei mesi. Un successo che i vertici hanno deciso di condividere con i propri dipendenti, come spiega il ceo Cristiano Venturini e, considerate le difficoltà di questo momento storico, dovute anche all’inflazione e al caro bollette, iGuzzini ha sottoscritto insieme rappresentanze sindacali un accordo per il 2022 che prevede l’erogazione di una liberalità per un importo netto di 1.200 euro in welfare, a favore di tutti i dipendenti in Italia con contratto nazionale gomma-plastica, in forza sia all’1 Gennaio 2022, sia al momento dell’erogazione.

«La scelta deriva dalla convinzione che il traguardo raggiunto, in tempi tutt’altro che semplici, sia stato possibile attraverso il lavoro di tutti e che quindi sia giusto ed etico condividere fattivamente con tutti i dipendenti questo risultato, conseguenza di competenza, dedizione, passione, cuore e testa di ciascun individuo del team iGuzzini», ha detto Venturini.

L’importo, graduato in base all’orario di lavoro di ciascun dipendente, è destinato all’utilizzo di beni e servizi messi a disposizione tramite la piattaforma Welfare dell’azienda per istruzione/asili, baby sitting, assistenza famigliari, previdenza integrativa, assistenza sanitaria, benessere e intrattenimento, buoni carburante e spesa, e verrà erogato con la retribuzione di Marzo 2023.

Oltre ai dipendenti, i beneficiari possono essere i coniugi, i partner conviventi e i figli, così come i genitori, oltre a fratelli e sorelle, se conviventi.Il capitale umano resta infatti un valore centrale per iGuzzini: una leva determinante per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azienda che si definiscono attraverso i driver di sostenibilità, design, cultura della luce e connettività.